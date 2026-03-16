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Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son premier sacre au Masters 1000 d’Indian Wells ?

Jannik Sinner a remporté le 6e Masters 1000 de sa carrière. Jannik Sinner a remporté le 6e Masters 1000 de sa carrière. [Reuters]
Par Guillaume Filleul
Publié le - Mis à jour le

Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner a remporté, dimanche soir, le Masters 1000 d’Indian Wells en battant en finale le Russe Daniil Medvedev en deux sets (7-6, 7-6).

Il a été sacré dans le désert californien. Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner a remporté, dimanche, le Masters 1000 d’Indian Wells, ajoutant un sixième trophée dans cette catégorie de tournoi à son palmarès. En finale, l’Italien a pris le meilleur sur Daniil Medvedev (7-6, 7-6), qui avait éliminé Carlos Alcaraz en demi-finales.

Et la rencontre, très accrochée entre les deux anciens numéros 1 mondiaux, s’est jouée sur deux tie-breaks remportés par Jannik Sinner, qui ne s’est procuré que deux balles de break contre une seule pour Daniil Medvedev. Ce dernier, titré à Dubaï il y a deux semaines, a échoué à devenir le deuxième joueur, après Novak Djokovic, à battre les deux patrons actuels du tennis masculin lors d'un même tournoi.

Grâce au 25e titre de sa carrière, le n°2 mondial a empoché la somme de 1.151.380 dollars, soit envrion 1 million d’euros. Tout comme la Bélarusse Aryna Sabalenka, également couronnée pour la première fois à Indian Wells après avoir battu à sa bête noire Elena Rybakina en trois sets (3-6, 6-3, 7-6). La Kazakhstanaise et Daniil Medvedev se consoleront avec un chèque de 612.340 dollars (533.520 euros).

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Le Russe a également fait son retour dans le top 10 mondial (10e), toujours dominé par Carlos Alcaraz devant Jannik Sinner et Novak Djokovic avant le début, mercredi, du Masters 1000 de Miami.

TennisSportJannik SinnerIndian Wells

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