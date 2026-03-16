Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son premier sacre au Masters 1000 d’Indian Wells ?

Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner a remporté, dimanche soir, le Masters 1000 d’Indian Wells en battant en finale le Russe Daniil Medvedev en deux sets (7-6, 7-6).

Il a été sacré dans le désert californien. Pour la première fois de sa carrière, Jannik Sinner a remporté, dimanche, le Masters 1000 d’Indian Wells, ajoutant un sixième trophée dans cette catégorie de tournoi à son palmarès. En finale, l’Italien a pris le meilleur sur Daniil Medvedev (7-6, 7-6), qui avait éliminé Carlos Alcaraz en demi-finales.

Et la rencontre, très accrochée entre les deux anciens numéros 1 mondiaux, s’est jouée sur deux tie-breaks remportés par Jannik Sinner, qui ne s’est procuré que deux balles de break contre une seule pour Daniil Medvedev. Ce dernier, titré à Dubaï il y a deux semaines, a échoué à devenir le deuxième joueur, après Novak Djokovic, à battre les deux patrons actuels du tennis masculin lors d'un même tournoi.

Grâce au 25e titre de sa carrière, le n°2 mondial a empoché la somme de 1.151.380 dollars, soit envrion 1 million d’euros. Tout comme la Bélarusse Aryna Sabalenka, également couronnée pour la première fois à Indian Wells après avoir battu à sa bête noire Elena Rybakina en trois sets (3-6, 6-3, 7-6). La Kazakhstanaise et Daniil Medvedev se consoleront avec un chèque de 612.340 dollars (533.520 euros).

Le Russe a également fait son retour dans le top 10 mondial (10e), toujours dominé par Carlos Alcaraz devant Jannik Sinner et Novak Djokovic avant le début, mercredi, du Masters 1000 de Miami.