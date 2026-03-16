Tournoi des 6 Nations : on a réalisé un cours de pâtisserie avec la légende du rugby Vincent Clerc

À l’occasion du match opposant la France à l’Angleterre, IHG, le groupe hôtelier partenaire du Tournoi des VI Nations, a organisé un cours de pâtisserie au Café de la Paix avec l’ancien international français Vincent Clerc et le chef Laurent André. CNEWS a été convié à cette activité quelques heures avant la victoire de la France.

Une matinée d'exception. Alors que l’ambiance du Crunch se faisait ressentir dans la capitale, c’est au Café de la Paix, à deux pas de l’Opéra Garnier, que Vincent Clerc attendait patiemment le premier coup de sifflet sur la pelouse du Stade de France. À l’occasion du dernier match du Tournoi des 6 Nations, le groupe hôtelier IHG a proposé tout au long de la compétition des rencontres entre des légendes du rugby et le grand public.

Au fond de la bâtisse majestueusement décorée, les commis avaient déjà installé les espaces de travail. Au programme : montage d’un mille-feuille et d’un opéra, deux des desserts phares de la maison. Le chef s’est vite impatienté de débuter l’activité tandis que Vincent Clerc, tout sourire, rencontrait déjà les personnes avec qui il allait passer la matinée.

Crédit : Elisa Blanchard / IHG

Des rencontres et du rugby

Les explications sont claires. Entre crème pâtissière, caramel et fruits rouges, l’ancienne star du Stade Toulousain s’applique afin de réaliser le plus beau mille-feuille. Le chef de l’InterContinental Paris Le Grand, Laurent André, annonce finalement un concours de dressage.

Après la réalisation de deux desserts, avec une déclinaison au caramel et une autre aux fruits rouges, c’est l’ancien international français qui s’est hissé sur la première marche du podium. Sa décoration en forme de poteaux de rugby en fraises a séduit le jury.

Crédit : Elisa Blanchard / IHG

Pour Vincent Clerc, ces expériences créées par les sponsors sont une réelle bénédiction : «Ce que j’ai toujours aimé dans le rugby et dans la notoriété qu’il apporte, ce sont les rencontres et les connexions avec les gens, ainsi que la découverte de lieux et d’univers qu’on n’aurait jamais imaginé connaître.

Souvent, ces échanges partent d’un souvenir commun : nous avons le souvenir du match sur le terrain, les supporters celui dans les tribunes. Cela crée rapidement du lien dans des lieux souvent exceptionnels. Ce que j’aime surtout, ce sont ces moments un peu hors normes où l’on échange, rencontre des gens et partage simplement un moment de plaisir autour du rugby».

Après une séance photo avec le chef Laurent André, Vincent Clerc a pris le temps de discuter avec chacune des personnes présentes. Il nous a même confié son pronostic pour le match : 33 à 24 pour la France évidemment, avant d’assurer que la rencontre serait très intense, ce qui n’a pas manqué au consultant de France TV.

«Autour d’un match de rugby, on vit une expérience globale. On va dans une ville, on va découvrir des restaurants, des monuments, puis on va venir au match, puis on repart. En fait, je crois que le rugby a besoin de vivre une expérience globale, au-delà des 80 minutes de jeu. C’est tout ce qu’il y a autour qui est intéressant. Je le vis un peu plus désormais : on se déplace dans une ville, on vit une expérience et le match devient presque un prétexte pour se retrouver», assure l’ancien ailier du XV de France. Puis l'Opéra a été au cœur de l'évènement où le montage aura été bien plus délicat que le premier mets réalisé.

Ce moment passé avec des journalistes triés sur le volet a ensuite été ouvert au grand public. De nouvelles journées de rencontres seront organisées lors du Tournoi des VI Nations féminin.