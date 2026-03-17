Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Boxe : l'Algérienne Imane Khelif va disputer son premier combat professionnel en avril à Paris

Imane Khelif va passer professionnelle à 26 ans. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La boxeuse algérienne Imane Khelif, championne olympique en 2024, va disputer son tout premier combat professionnel le 23 avril prochain à Paris.

Elle va commencer une nouvelle aventure. La boxeuse algérienne Imane Khelif, championne olympique en 2024 et qui avait été définie comme «transgenre» sur les réseaux sociaux et certaines personnalités, disputera son premier combat professionnel le 23 avril à la salle Wagram, à Paris, comme l’a révélé ce mardi L’Equipe.

Alors qu’elle était sous licence amateur dans le club Nice Azur Boxe, l’Algérienne (26 ans) a pris une licence auprès de la Fédération Française de Boxe pour passer professionnelle. Elle est désormais entraînée par John Dovi, ancien coach de l'équipe de France.

Sur le même sujet Boxe : le procès du chauffeur d'Anthony Joshua, lors de son accident de la route en décembre au Nigeria, s'ouvre ce mardi Lire

La réunion, organisée par son promoteur Brahim Asloum dans la salle Wagram, verra aussi Estelle Mossely, championne olympique 2016 et invaincue chez les pros, et Marine Beauchamp, championne d'Europe des super-welters, combattre.

Imane KhelifBoxeSportSports de combat

À suivre aussi

Le nom d'Imane Khelif, la boxeuse algérienne, pour nommer un gymnase fait polémique
Meyzieu : une salle du lycée Arnaud Beltrame baptisée en hommage à la boxeuse algérienne Imane Khelif fait polémique
Boxe : pourquoi le combat de l’Algérienne Imane Khelif prévu à Paris a-t-il été reporté ?
Cyberharcèlement d’Imane Khelif : l’influenceur Papacito jugé ce jeudi à Paris

Ailleurs sur le web

Dernières actualités