Boxe : l'Algérienne Imane Khelif va disputer son premier combat professionnel en avril à Paris

La boxeuse algérienne Imane Khelif, championne olympique en 2024, va disputer son tout premier combat professionnel le 23 avril prochain à Paris.

Elle va commencer une nouvelle aventure. La boxeuse algérienne Imane Khelif, championne olympique en 2024 et qui avait été définie comme «transgenre» sur les réseaux sociaux et certaines personnalités, disputera son premier combat professionnel le 23 avril à la salle Wagram, à Paris, comme l’a révélé ce mardi L’Equipe.

Alors qu’elle était sous licence amateur dans le club Nice Azur Boxe, l’Algérienne (26 ans) a pris une licence auprès de la Fédération Française de Boxe pour passer professionnelle. Elle est désormais entraînée par John Dovi, ancien coach de l'équipe de France.

La réunion, organisée par son promoteur Brahim Asloum dans la salle Wagram, verra aussi Estelle Mossely, championne olympique 2016 et invaincue chez les pros, et Marine Beauchamp, championne d'Europe des super-welters, combattre.