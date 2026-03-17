Coupe du monde 2026 : l’Iran «négocie» pour déplacer ses matchs des Etats-Unis au Mexique

La Fédération iranienne de football négocie avec la Fifa pour pouvoir disputer ses matchs de la Coupe du monde 2026 au Mexique et non pas aux Etats-Unis.

Des tractations auraient été entamées. Alors que le président américain Donald Trump a estimé que l’équipe d’Iran ne serait pas en «sécurité» sur le territoire américain, tout en affirmant qu’elle était la «bienvenue», la Fédération iranienne de football négocie actuellement avec la Fifa pour ne pas disputer ses matchs de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis mais au Mexique.

Un camp de base situé en Arizona

«Étant donné que (Donald) Trump a clairement déclaré ne pas pouvoir garantir la sécurité de l’équipe nationale iranienne, nous ne nous rendrons certainement pas aux Etats-Unis», a déclaré le président de la Fédération Mehdi Taj dans des propos rapportés sur le compte X de l’ambassade d’Iran au Mexique. «Nous sommes en négociations avec la FIFA pour que les matchs de l’Iran à la Coupe du monde se déroulent au Mexique», a-t-il ajouté.

De son côté, Abolfazl Pasandideh, ambassadeur d’Iran au Mexique, a dénoncé «le manque de coopération du gouvernement américain dans la délivrance des visas et la fourniture de soutien logistique» à la délégation iranienne avant la Coupe du monde, tout en précisant avoir lui aussi «suggéré à la Fifa que les matchs de l’Iran soient déplacés des Etats-Unis vers le Mexique».

Si l’instance mondiale, interrogée par l'AFP, n'a pas confirmé qu'un tel projet était en discussion, le Mexique a lui assuré, par la voix de sa présidente Claudia Sheinbaum, être disposé à accueillir les rencontres de l'équipe d'Iran.

Première nation qualifiée pour ce Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, l’équipe d’Iran doit disputer ses deux premiers matchs, contre la Nouvelle-Zélande (15 juin) puis la Belgique (22 juin) à Los Angeles, et sa 3e rencontre, face à l’Égypte (26 juin), à Seattle. Son camp de base durant le tournoi est censé lui être situé à Tucson (Arizona).