Football : le titre retiré au Sénégal par la CAF, le Maroc déclaré vainqueur de la CAN 2025

Ce mardi soir, la Confédération africaine de football a retiré le sacre du Sénégal à la CAN 2025 en janvier dernier et a déclaré le Maroc vainqueur.

Du jamais vu ! En pleine soirée de Ligue des champions, le monde du football a reçu une nouvelle assez folle. La Confédération africaine de football a indiqué ce mardi, dans un communiqué, que le Maroc était finalement le vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025 après les incidents de la finale. Le Sénégal est déclaré «forfait» et s’incline 3-0.

«Le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football a décidé, en application de l'article 84 du Règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football», a communiqué la CAF ce mardi.

Le Sénégal va saisir le TAS

Dans un communiqué, la fédération marocaine de football a indiqué que «sa démarche n’a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition. La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines», précise le communiqué.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Les décisions du jury d'appel de la CAF peuvent être contestées devant le Tribunal arbitral du sport, dans un délai de dix jours. Le Sénégal a annoncé qu’il allait le saisir.

Le 18 janvier, lors de la finale de la CAN à Rabat, le Sénégal s'était imposé 1-0 au terme d'un match chaotique. A la suite d'un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal, des joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse avant de revenir, alors que des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain et lancé des projectiles vers la pelouse.

Après le penalty manqué de l'ailier marocain Brahim Diaz, les deux équipes avaient ensuite disputé des prolongations, où le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.