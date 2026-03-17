Football : un international marocain séquestré avec sa famille et cambriolé par six hommes armés

L’international marocain Neil El Aynaoui, qui évolue à l’AS Rome, a été séquestré avec sa famille et cambriolé, la nuit dernière, par six hommes armés qui sont repartis avec de nombreux objets de valeurs.

Une expérience des plus traumatisantes. Neil El Aynaoui (24 ans) a été violemment séquestré avec sa famille et cambriolé, la nuit dernière, par six hommes «vêtus de noir, armés et masqués», a rapporté la Gazetta dello Sport. Au milieu de la nuit, vers 3h du matin, les individus ont arraché la grille de la fenêtre du salon et ont fait irruption dans le domicile de l’international marocain (13 sélections), situé dans le quartier de Castel Fusano à Rome où résident plusieurs joueurs du club romain.

«Ils m'ont mis un couteau sous la gorge»

Le milieu de terrain de l’AS Rome était présent à l’intérieur, tout comme sa compagne, sa mère ainsi que son frère et sa petite amie. Alors que le joueur a été le premier à se réveiller et a été contraint de s’agenouiller, tous ont été ligotés et enfermés dans une pièce de la maison. «Ils m’ont mis un couteau sous la gorge, ont tout pris et sont partis en nous ordonnant de nous taire», a notamment déclaré la mère du joueur à TG1.

Les malfrats ont dérobé des bijoux d’une valeur d’environ 10.000 euros, une montre Rolex ainsi que des sacs de marque. Une enquête a été immédiatement ouverte par les autorités locales.

Sous le choc, l’ancien lensois, transféré l’été dernier à la Roma, a prévenu le club romain et a été exempté, ce mardi, d’entraînement. Sa présence pour le 8e de finale retour de la Ligue Europa (1-1 à l’aller), jeudi soir, contre Bologne est également très incertaine.