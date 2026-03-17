Formule 1 : pourquoi Esteban Ocon a-t-il été menacé de mort par des fans du pilote argentin Franco Colapinto ?

Le Français Esteban Ocon a reçu des menaces de mort des fans du pilote argentin Franco Colapinto, dimanche dernier, après le Grand Prix de Chine.

Il a subi de violentes attaques. Esteban Ocon a reçu des menaces de mort émanant de fans de Franco Colapinto dans la foulée du Grand Prix de Chine remporté, dimanche, par Kimi Antonelli devant George Russell. Le pilote français a été pris pour cible à cause d’une manœuvre un peu trop ambitieuse pendant la course.

Contact between Ocon and Colapinto 😮



Here's the replay of the contact between them at the first corner ⏯️👇#F1#ChineseGPpic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Au 33e tour, le Normand a tenté un dépassement au volant de sa Haas, mais il a accroché l’Alpine de Franco Colapinto, qui sortait des stands, et les deux monoplaces sont parties en tête à queue. Et à la fin du Grand Prix, Esteban Ocon, qui a écopé de dix secondes de pénalité, a reconnu son erreur. «L’incident avec Franco, c’est de ma faute. Je me suis excusé. Je suis content qu’on ne reste pas les deux sur le carreau et qu’il marque quand même des points», avait-il confié au micro de Canal+ avant de poster un message sur son compte Instagram.

🇬🇧 Public Service Announcement: Please do not send hate or death threats to Esteban, his family, or the Haas F1 team. It won’t undo the crash and only reflects poorly on Franco’s fandom. Thank you for keeping the support positive and respectful! 🙏 — Bullet Sports Management (@BulletSportsMgt) March 15, 2026

Des excuses acceptées par l’Argentin, qui a terminé à la 10e place, et l’écurie Alpine, mais pas par ses supporters qui ont menacé le Français. Et face à cette situation, l’agence de management de l’Argentin a demandé aux fans de cesser les menaces. «Merci de ne pas envoyer de messages haineux ni de menaces de mort à Esteban, à sa famille ou à l'écurie Haas F1. Cela ne changera rien à l’accident et ne fera que donner une mauvaise image des fans de Franco. Merci de continuer à lui apporter un soutien positif et respectueux», a écrit, dans un communiqué, l’agence Bullet Sport Management.

Les deux pilotes se retrouveront à la fin du mois pour le Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka (29 mars), où Max Verstappen s’est imposé la saison dernière devant Lando Norris et Oscar Piastri.