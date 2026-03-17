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Ligue des champions : combien le sac d’une grande marque de luxe que Kylian Mbappé portait à son arrivée à Manchester coûte-t-il ?

Kylian Mbappé est dans le groupe du Real Madrid pour ce huitième de finale retour contre Manchester City. [Marca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, Kylian Mbappé est arrivé à Manchester pour le match de Ligue des champions face au Real Madrid avec un joli sac d’une marque de luxe.

Il n’est pas passé inaperçu. Lors de son arrivée à Manchester, pour affronter City avec le Real Madrid ce mardi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions, Kylian Mbappé s’est présenté avec un sac Dior assez original.

Cet accessoire fait partie de la gamme «Book Tote» de la marque de luxe. Noir avec un impact de balle dessus, il coûte 3.000 euros. Il comporte égaiement l’inscription «In Cold Blood», célèbre roman de Truman Capote.

On ne sait pas si le capitaine de l'équipe de France l'a acheté lors de son récent passage dans la capitale avec Ester Exposito mais nul doute que ce sac devrait faire fureur et que beaucoup de fan.

Sur le même sujet Ligue des champions : pourquoi le Bayern Munich a-t-il besoin d’une autorisation pour aligner un gardien de 16 ans contre l’Atalanta ? Lire

De retour ce mardi après une absence depuis le 21 février en raison d’une entorse du genou gauche, le natif de Bondy commence la partie sur le banc.

Kylian MbappéFootballLigue des Champions

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