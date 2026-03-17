Ligue des champions : pourquoi le Bayern Munich a-t-il besoin d’une autorisation pour aligner un gardien de 16 ans contre l’Atalanta ?

Ce mercredi lors des huitièmes de finale retour de Ligue des champions, le Bayern Munich pourrait titulariser un gardien mineur mais devra demander une dérogation.

C’est une véritable hécatombe. Une semaine après avoir battu largement l’Atalanta Bergame (1-6) en Italie, le Bayern Munich n’a pas l’esprit tranquille. En cause, avant ce huitième de finale retour de Ligue des champions ce mercredi à domicile, le club allemand fait face à une cascade de forfaits au poste de gardien de buts.

Le club bavarois doit faire sans Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich et Leon Klanac, tous blessés. C’est donc le cinquième portier dans l’ordre, Leonard Prescott, qui devrait prendre la place dans les buts face à la formation lombarde à l’Allianz Arena. Mais pour que cela soit possible, il va falloir demander une autorisation et plus précisément une dérogation gouvernementale.

Une dérogation également des parents et de l'école

En effet, l’Allemand n’a que 16 ans et est toujours concerné par la législation du pays sur le travail des mineurs. Selon l'article 8.1, il est ainsi interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans de travailler après une certaine heure. L’horaire maximal est fixé à 20h. Problème, le 8e de finale retour est prévu à 21h, avec une fin aux alentours de 23h.

Il existe toutefois des exceptions pour les boulangeries ou restaurants. Et le Bayern serait justement en train de tout faire pour avoir cette dérogation.

Et ce n’est pas tout puisque selon l’agent Israel Adedeji-Ajoje, le club doit également s’en faire délivrer une des parents, de son pédiatre et de son école.