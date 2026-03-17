Ligue des champions : voici les chances de qualification du PSG après sa large victoire contre Chelsea

Avant le match retour, ce mardi, le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification pour les quarts de finale après sa large victoire contre Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions (5-2).

Déjà un pied en quarts de finale ? Avant le retour, ce mardi, à Londres, le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification après sa large victoire contre Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des champions (5-2). Longtemps tenu en échec par la formation anglaise, le champion d’Europe en titre a fait la différence dans le dernier quart d’heure avec un but de Vitinha et un doublé de Khvicha Kvaratskhelia. De quoi se rendre sur la pelouse de Stamford Bridge avec une avance confortable de trois buts.

DE la méfiance avant le match retour

Et avec ce succès, le club de la capitale a 92,96% de chances de se qualifier pour la suite de la compétition, selon les prédictions du statisticien Opta. Mais avant de traverser la Manche, les Parisiens préfèrent se montrer prudents. «Nous avons trois buts d’avance sur Chelsea avant le match retour, mais nous allons aller à Londres en sachant que ce sera un match difficile», a déclaré Khvicha Kvaratskhelia. «Il reste encore quatre-vingt-dix minutes là-bas. Ce sera quatre-vingt-dix minutes aussi compliquées donc il va falloir être prêts», a confié, pour sa part, Lucas Hernandez.

De leur côté, les Blues ont à peine 7% de chances de renverser la situation et de se hisser en quarts de finale. Même ils veulent croire au miracle. «C’est la plus grande compétition de clubs et, au fil des ans, de nombreuses équipes ont réussi à renverser la situation, alors qu’elles étaient menées avec des écarts plus importants. Nous devons oublier ce match aller et nous tourner vers l’avenir. Nous devons réagir», a insisté le capitaine Reece James, forfait pour le match retour.

«Ce n’est pas le meilleur résultat, mais nous sommes toujours dans la course avant ce match retour à Stamford Bridge. Nous nous sommes tiré une balle dans le pied, mais ce score n’est pas impossible à renverser», a estimé l’entraîneur Liam Rosenior.

Après cette victoire, le PSG, qui sera opposé à Liverpool ou Galatasaray en cas de qualification pour les quarts de finale, est redevenu un sérieux candidat à la victoire finale avec 10,17% de chances de soulever une 2e Ligue des champions consécutive le 30 mai prochain à Budapest. Les coéquipiers de Marquinhos sont seulement devancés par le Bayern Munch (26,34%), Arsenal (22,07%) et Barcelone (12,10%).