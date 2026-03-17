«L’un des voleurs a brandi un grand couteau» : une équipe cycliste victime d’un violent vol de vélo

Une équipe cycliste britannique a été victime d’un violent vol de vélo sous la menace d’un couteau, en fin de semaine dernière, à Londres (Royaume-Uni).

Une attaque survenue en pleine journée. L’équipe cycliste Jakroo Handsling Racing a été victime d’un violent vol de vélo dans une rue paisible située dans le sud-ouest de Londres.

Alors qu’une voiture de l’équipe de développement britannique était garée avec deux vélos sur la galerie du toit, deux individus ont soudainement fait irruption sur un scooter, comme le montre une vidéo filmée par un habitant du quartier.

L’un d’eux est parvenu à se saisir d’un des vélos avant de prendre la fuite avec son butin sous le bras. Le second vélo, resté suspendu au véhicule, a été sérieusement endommagé. Un peu plus loin, un manager de l’équipe a tenté de s’interposer, mais il a été menacé par les malfaiteurs qui avaient un couteau en leur possession.

«Lorsqu’il a été interpellé, l’un des voleurs a brandi un grand couteau et les a menacés. Les voleurs ont ensuite pris la fuite à toute vitesse avec l’un de nos vélos rouges. Ils ont laissé l’autre complètement détruit, pendu et déformé sur le porte-vélo», a relaté la formation britannique dans un message posté sur son compte Instagram. Tout en regrettant des vols de ce genre de plus en plus répandus.

«Le vol de vélos à Londres est devenu organisé et audacieux. Aujourd’hui, il a franchi la ligne rouge pour devenir un vol avec violence. C’est vraiment absurde, quand on réalise l’étendue des dégâts subis par les vélos lors de leur vol. Nous ne laisserons pas cela nous arrêter», a assuré l’équipe Jakroo Handsling Racing, qui a également lancé un appel à témoins.

«Si vous avez des informations ou si vous reconnaissez les individus, veuillez nous contacter ou contacter la police», a-t-elle demandé.