Biathlon : la Française Lou Jeanmonnot vainqueur du gros globe à Oslo si…

La Française Lou Jeanmonnot, en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon avant la dernière étape à Oslo (Norvège), peut décrocher le gros globe, dès ce jeudi, lors du sprint.

Elle a une revanche à prendre. Lou Jeanmonnot est de retour à Oslo, où elle avait chuté l’année dernière dans l’avant-dernier virage de l’ultime course de la saison, abandonnant son rêve de conquérir son premier gros globe de cristal au profit de l’Allemande Franziska Preuss. Et la Française se présentera en Norvège, théâtre de la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, avec un matelas de 201 points en tête du classement général sur la Finlandaise Suvi Minkkinen (1009 contre 808).

Une avance qui pourrait permettre à la quadruple médaillée aux JO 2026 de Milan-Cortina d’être couronnée, dès jeudi, à l’issue du sprint si elle finit à la 1re ou 2e place, si elle ne concède pas plus de 20 points à la Finlandaise ou si Suvi Minkkinen finit au-delà de la 20e place. Dans le cas contraire, elle aura encore deux courses avec la poursuite (samedi) puis la mass start (dimanche) pour être sacrée.

Et comme tout comme Eric Perrot, également bien parti pour conquérir le gros globe chez les hommes, Lou Jeanmonnot peut encore réaliser le Grand Chelem, après avoir déjà remporté les petits globes de l’individuel et du sprint. Elle va tenter de s’offrir celui de la poursuite (20 points de retard) et celui de la mass start pour achever sa saison en apothéose.