Biathlon : le Français Eric Perrot vainqueur du gros globe à Oslo si…

En tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon avant la dernière étape à Oslo (Norvège), le Français Eric Perrot peut remporter le gros globe, ce vendredi, lors du sprint.

La consécration pour le Français ? Triple médaillé aux JO 2026 de Milan-Cortina, avec l’argent sur l’individuel et l’or sur le relais ainsi que le relais mixte, Eric Perrot a le gros globe dans son viseur. Avant l’ultime étape de la Coupe du monde de biathlon, de jeudi à dimanche, à Oslo (Norvège), le jeune français (24 ans) occupe la tête du classement général avec 244 points d’avance sur Sebastian Samuelsson (1058 contre 814).

Un Grand Chelem de globes ?

Et le natif de Bourg-Saint-Maurice peut conquérir le Graal, dès vendredi, sur le sprint s’il termine devant le Suédois, s’il finit dans le top 15 (26 points minimum), si Sebastian Samuelsson ne monte pas sur le podium, si ce dernier finit 2e et Eric Perrot 30e ou 3e et 40e (limite des points). Si aucun de ces scénarios se produit, le biathlète tricolore aura deux autres occasions d’être couronné avec la poursuite (samedi) puis la mass start (dimanche) qui clôturera la saison.

En Norvège, Eric Perrot visera également un Grand Chelem, en plus des deux petits globes déjà acquis (individuel, mass start). Il dispose de 23 points d’avance sur Sebastian Samuelsson au classement de la poursuite et 45 points de retard sur son adversaire suédois au classement du sprint.

Reste à voir s’il aura récupéré après avoir connu un coup de moins bien, la semaine passée, à Otepaa (Estonie) avec une 12e place sur le sprint et une 11e place sur la poursuite. Ses deux premières courses hors du top 10 cet hiver.