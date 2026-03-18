CAN 2025 : quels sont les recours pour le Sénégal pour conserver son titre ?

Au lendemain de l’annonce de la victoire du Maroc sur tapis vert à la CAN 2025 mardi, le Sénégal ne compte pas en rester là et va entamer plusieurs procédures.

L’histoire est loin d’être terminée. Après l’annonce de la Confédération africaine de football ce mardi soir selon laquelle le Maroc était finalement vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et que le Sénégal était déclaré forfait sur tapis vert suite aux événements du 18 janvier lors de la finale, le clan sénégalais va monter au créneau.

Dans la foulée de cette décision du Jury d’Appel de la CAF, le Sénégal a immédiatement décidé de contester cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui peut prendre plusieurs mois pour statuer. Il va d’abord y avoir des conclusions remises par chaque partie, puis la désignation d’un arbitre par partie et ensuite il faudra programmer des audiences. Un éventuel appel de la décision sera ensuite possible… ce qui rallongerait les délais de la décision finale.

Quid du trophée présenté au Stade de France ?

Concrètement, le TAS peut valider la décision du Jury d’Appel de la CAF mais peut également le contredire. Il est possible de se retrouver avec le Sénégal de nouveau titré ou encore qu'aucune des deux sélections ne soit sacrée championne…

Sur un autre terrain, plus politique cette fois, ce mercredi midi, le gouvernement sénégalais a réclamé mercredi une enquête internationale «pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF», la Confédération africaine de football, après la décision de retirer le titre des Lions de la Teranga.

A noter que le Sénégal doit présenter le trophée de la CAN 2025 à ses supporters, le 28 mars au Stade de France de Saint-Denis pour son premier match depuis sa «victoire».