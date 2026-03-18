Football : les joueuses de l’équipe d’Iran ont franchi la frontière turco-iranienne

De retour d'Australie, où elles ont disputé la Coupe d'Asie, les joueuses de l’équipe féminine de football d’Iran ont regagné leur pays, ce mercredi, après avoir franchi la frontière turco-iranienne.

Elles sont rentrées chez elle. De retour d’Australie, où elles ont disputé la Coupe d’Asie, les joueuses de l’équipe féminine d’Iran, vêtues du survêtement de la sélection nationale, ont franchi, ce mercredi, la frontière turco-iranienne.

Les quatre joueuses, dont la capitaine Zahra Ghanbari, ainsi que le membre de l’encadrement, ayant retiré leur demande d’asile déposée en Australie, étaient bien présents.

Deux joueuses restées en Australie

Les joueuses iraniennes étaient arrivées, mercredi dernier, à Kuala Lumpur (Malaisie) avant de s’envoler, lundi, pour Oman puis de prendre un avion le lendemain pour Istanbul. Elles avaient ensuite pris place à bord d’un autocar en direction du poste-frontière de Gürbulak-Bazargan après avoir atterri à l’aéroport d’Igdir, situé dans l’est de la Turquie.

A leur retour, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a salué sur X «les joueuses de football et les équipes techniques» qui «sont des enfants de la patrie» que «le peuple d’Iran embrasse». Elles ont «déçu les ennemis» de la République islamique en résistant «à la tromperie et aux intimidations des éléments anti-Iran», a-t-il ajouté.

Sur les six joueuses qui avaient initialement demandé l’asile à l’Australie, après avoir été qualifiées de «traîtresses» dans leur pays pour avoir refusé de chanter l’hymne national avant un match, en pleine guerre opposant l’Iran aux Etats-Unis et Israël, deux d’entre elles sont finalement restées sur le sol australien.

Des groupes de défense des droits humains ont accusé les autorités iraniennes de faire pression sur les sportifs iraniens se trouvant à l’étranger en faisant peser des menaces sur leurs proches ou leurs biens s’ils faisaient défection ou critiquaient la République islamique. En retour, les autorités iraniennes ont, de leur côté, accusé l’Australie d’avoir fait pression sur les joueuses pour qu’elles restent.