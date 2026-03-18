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Hockey sur glace : après sa bagarre aux JO 2026, le Français Pierre Crinon récidive et écope de huit matchs de suspension

Pierre Crinon s'est rendu coupable d'une violente charge sur un adversaire. Pierre Crinon s'est rendu coupable d'une violente charge sur un adversaire. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après s’être fait remarquer pour avoir provoqué une bagarre aux JO 2026 de Milan-Cortina, le Français Pierre Crinon a récidivé en Ligue Magnus et écopé de huit matchs de suspension.

Il a encore fait parler de lui. Et pas de la meilleure des manières. Un mois après avoir provoqué une bagarre lors du match de l’équipe de France contre le Canada aux JO 2026 (défaite 10-2), qui lui a valu d’être sanctionné par la Fédération française de hockey sur glace, Pierre Crinon a récidivé, ce week-end, lors du 2e match des quarts de finale des playoffs de Grenoble face à Briançon.

En fin de 1ère période, l’international français s’est rendu coupable d’une violente charge sur un adversaire, tombé lourdement sur la glace.

«le joueur n’a pas pris conscience de la dangerosité de son comportement»

Retenu par un juge de ligne, il a ensuite pointé du doigt le banc de Briançon et proféré des menaces. Une attitude, dont il est coutumier, qui n’a pas été du goût de la commission de discipline. L’instance a sévèrement sanctionné Pierre Crinon, lui infligeant huit matchs de suspensions. «Ces nouvelles infractions démontrent que le joueur n’a pas pris conscience de la dangerosité de son comportement sur la glace», a notamment indiqué la commission.

Cette saison, Pierre Crinon a déjà été suspendu à la suite de deux infractions. Le 30 novembre dernier, lors du match du championnat de France entre Grenoble et Angers, le joueur grenoblois avait frappé au visage le gardien angevin Matthew O’Connor avec un gant renforcé. Ce dernier avait été victime d’un traumatisme facial et avait dû se faire poser 13 points de suture, lui occasionnant trois jours d’ITT.

Pierre Crinon a été à l'origine d'une bagarre lors de la défaite de l'équipe de France contre le Canada aux JO 2026.
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Dans un premier temps, la procédure avait été classée sans suite en raison des sanctions disciplinaires prises contre Pierre Crinon, qui a été suspendu sept matchs. Mais dans la foulée de la bagarre aux JO 2026, des poursuites ont été engagées à son encontre pour des violences volontaires avec arme. Et il sera jugé dans cette affaire le 27 mai prochain à Grenoble. 

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