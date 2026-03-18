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Ligue des champions : Barcelone régale, le Bayern, l’Atlético et Liverpool au rendez-vous des quarts

Le Bayern Munich a de son côté confirmé sa démonstration face à Atalanta BC, déjà largement battu à l’aller. [© Alexandra BEIER / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 18 mars, le FC Barcelone a largement dominé Newcastle, tandis que le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid ont confirmé leur qualification. Liverpool a également validé son billet pour les quarts de finale, au terme d’une soirée globalement maîtrisée par les favoris en Ligue des champions.

Les favoris ont tenu leur rang. Plusieurs équipes ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions à l’issue des matchs retour disputés ce 18 mars.

Le FC Barcelone a signé la performance de la soirée en écrasant Newcastle 7-2, après le nul à l’aller 1-1, et file en quarts sans trembler. Le Bayern Munich a de son côté confirmé sa démonstration face à Atalanta Bergame, déjà largement battu à l’aller 6-1. 

Même logique pour l’Atlético de Madrid, qui a conservé son avantage acquis face à Tottenham Hotspur 5-2 à l’aller pour se qualifier malgré une défaite 3-2 ce mercredi. 

Liverpool rejoint le Paris Saint-Germain 

Enfin, Liverpool, battu à l’aller par Galatasaray 1-0, a renversé la situation au retour, infligeant une correction au club turque 4-0 à domicile. 

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Le tableau des quarts de finale de la Ligue des champions est désormais complet. Le Paris Saint-Germain affrontera Liverpool FC, tandis que le Real Madrid sera opposé au Bayern Munich dans un choc entre géants européens. De son côté, le FC Barcelone retrouvera l’Atlético de Madrid pour un duel 100 % espagnol, alors que le Sporting Portugal défiera Arsenal pour compléter le tableau.

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