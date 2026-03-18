Ligue des champions : les résultats complets des 8es de finale retour

Le PSG a éliminé Chelsea (3-0), ce mardi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Mercredi, Liverpool a écrasé Galatasaray (4-0) et affrontera Paris en quarts.

Mardi 17 mars

Sporting Portugal-Bodo/Glimt : 5-0 (le Sporting Portugal qualifié)

Chelsea-PSG : 0-3 (le PSG qualifié)

Manchester City-Real Madrid : 1-2 (le Real Madrid qualifié)

Arsenal-Bayer Leverkusen : 2-0 (Arsenal qualifié)

Mercredi 18 mars

Barcelone-Newcastle : 7-2 (Barcelone qualifié)

Liverpool-Galatasaray : 4-0 (Liverpool qualifié)

Bayern Munich-Atalanta Bergame : 4-1 (le Bayern Munich qualifié)

Tottenham-Atlético Madrid : 3-2 (l'Atlético Madrid qualifié)