Ligue des champions : les résultats complets des 8es de finale retour

Le PSG a éliminé Chelsea (3-0), ce mardi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Mercredi, Liverpool a écrasé Galatasaray (4-0) et affrontera Paris en quarts.
Mardi 17 mars
Sporting Portugal-Bodo/Glimt : 5-0 (le Sporting Portugal qualifié)
Chelsea-PSG : 0-3 (le PSG qualifié)
Manchester City-Real Madrid : 1-2 (le Real Madrid qualifié)
Arsenal-Bayer Leverkusen : 2-0 (Arsenal qualifié)
Mercredi 18 mars
Barcelone-Newcastle : 7-2 (Barcelone qualifié)
Liverpool-Galatasaray : 4-0 (Liverpool qualifié)
Bayern Munich-Atalanta Bergame : 4-1 (le Bayern Munich qualifié)
Tottenham-Atlético Madrid : 3-2 (l'Atlético Madrid qualifié)