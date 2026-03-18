Ligue des champions : qui sera l’adversaire du PSG en quarts de finale ?

Déjà vainqueur à l’aller (5-2), le PSG a brillamment validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale retour (0-3).

Des retrouvailles pour Paris ? Pour la 3e saison consécutive, le PSG est au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions. Tenant du titre, le club de la capitale a validé, avec la manière, son ticket pour le prochain tour en surclassant Chelsea 8e de finale, à l’aller au Parc des Princes (5-2) comme au retour à Stamford Bridge (0-3).

Avec leur billet en poche, les hommes de Luis Enrique attendent tranquillement l’identité de leur futur adversaire. Et ils affronteront le vainqueur de la confrontation entre Liverpool, qu’ils avaient éliminé en 8e de finale la saison dernière, et Galatasaray.

Le club turc est en ballotage favorable après sa victoire à l’aller (1-0). Mais il devra réaliser un exploit, ce mercredi (21h), à Anfield pour espérer rejoindre les Parisiens.

Les rencontres se joueront après la trêve internationale avec le match aller le 7 ou 8 avril et le retour la semaine suivante le 14 ou 15 avril. Et une chose est sûre, les coéquipiers de Marquinhos recevront à l’aller avant de se déplacer au retour. Comme la saison dernière, lorsqu’ils avaient accueilli Aston Villa (victoire 3-1) avant de se rendre en Angleterre au match retour (défaite 3-2).