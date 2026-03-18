Ligue Europa : le programme TV complet des 8es de finale retour

Une semaine après le match nul à l’aller (1-1), Lyon reçoit le Celta Vigo, ce jeudi, en 8e de finale retour de la Ligue Europa, alors que Lille, battu à domicile au match aller (0-1), se déplace sur la pelouse d’Aston Villa.
Mercredi 18 mars
16h30 : Sporting Braga-Ferencvaros sur Canal+ Foot
Jeudi 19 mars
18h45 : Lyon-Celta Vigo sur Canal+ Foot
18h45 : Midtjylland-Nottingham Forest sur Canal+ Sport
18h45 : Fribourg-Racing Genk sur Canal+ live 11
21h : Aston Villa-Lille sur Canal+
21h : AS Roma-Bologne sur Canal+ Sport
21h : Betis Séville-Panathinaïkos sur Canal+ live 4
21h : Porto-Stuttgart sur Canal+ live 6