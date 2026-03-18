Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Ligue Europa : le programme TV complet des 8es de finale retour

Lyon et le Celta Vigo se sont quittés sur un match nul à l'aller (1-1). Lyon et le Celta Vigo se sont quittés sur un match nul à l'aller (1-1). [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une semaine après le match nul à l’aller (1-1), Lyon reçoit le Celta Vigo, ce jeudi, en 8e de finale retour de la Ligue Europa, alors que Lille, battu à domicile au match aller (0-1), se déplace sur la pelouse d’Aston Villa.

Mercredi 18 mars

16h30 : Sporting Braga-Ferencvaros sur Canal+ Foot

Jeudi 19 mars

18h45 : Lyon-Celta Vigo sur Canal+ Foot

18h45 : Midtjylland-Nottingham Forest sur Canal+ Sport

18h45 : Fribourg-Racing Genk sur Canal+ live 11

21h : Aston Villa-Lille sur Canal+

21h : AS Roma-Bologne sur Canal+ Sport

21h : Betis Séville-Panathinaïkos sur Canal+ live 4

21h : Porto-Stuttgart sur Canal+ live 6

FootballLigue EuropaProgramme TVQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

Ligue Europa : les résultats complets des 8es de finale aller
Football : pourquoi la finale de la Coupe de France Lens-Nice se dispute-t-elle ce vendredi ?
Arsenal affrontera le Sporting Portugal en quarts de finale de la Ligue des champions.
Ligue des champions : matchs, dates, horaires… le programme complet des quarts de finales

Ailleurs sur le web

Dernières actualités