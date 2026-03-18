NBA : un joueur d'OKC perd sa chaussure et s'en sert pour contrer son adversaire d’Orlando (vidéo)

Dans la nuit de mardi à mercredi, le match NBA entre Oklahoma City et le Magic d’Orlando a été marqué par une action assez folle d’un joueur qui s’est servi de sa chaussure pour contrer son adversaire.

Une scène jamais vue en NBA. Sur le parquet du Kia Center dans la nuit de mardi à mercredi, OKC, champion en titre, est allé s’imposer face au Magic d’Orlando au terme d’une rencontre passionnante (113-108).

Mais au-delà des performances individuelles des joueurs, c’est l’action du meneur du Thunder Alex Caruso qui a fait parler. Il s’est servi de sa chaussure pour contrer l’ailier du Magic Tristan Da Silva.

Alex Caruso ended up receiving a tech for using his shoe on this play 😅 pic.twitter.com/fuDU9hpavW — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 18, 2026

La scène s’est produite dans le deuxième quart-temps. L’ancien joueur des Lakers de Los Angeles a glissé et perdu sa chaussure alors qu'il est en train de défendre. Il s’est alors relevé et, chaussure à la main, est venu contrer son adversaire.

Le geste a été efficace mais évidemment sanctionné d’un contre illégal et d’une faute technique, soit trois points donnés à l'adversaire.

«Si j'avais su pour la sanction, je ne l'aurais probablement pas fait car ça offre trois points. Dès que je me suis retrouvé avec ma chaussure dans la main, je me suis dit qu'il fallait que je m'en serve, a réagi Alex Caruso après la rencontre. C'est le genre d'action étrange qui ne se reproduira probablement pas avant 10 ans.»