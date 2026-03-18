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Titre du Sénégal à la CAN annulé : vague de critiques et moqueries contre la Confédération d'Afrique de football

La fédération sénégalaise a dénoncé «une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain». [REUTERS/Zohra Bensemra]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En retirant au Sénégal son titre obtenu il y a deux mois lors de la finale de la CAN 2026 contre le Maroc, la Confédération d'Afrique de football s'est attirée les foudres de nombreux supporters du football étonnés tant par la décision que par son timing. Sur X, c'est une vague de critiques et moqueries qui déferle.

Un coup de tonnerre dont elle a le secret. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc, une décision «inique», a dénoncé la fédération sénégalaise qui va faire appel devant le Tribunal arbitral du sport. 

Dans un communiqué transmis mardi, l'instance, saisie par la Fédération marocaine, a annoncé avoir décidé de «déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale», pourtant remportée 1-0 (après prolongation) par les Lions de la Teranga, «le résultat étant homologué sur le score de 3-0» en faveur du Maroc. La fédération sénégalaise a dénoncé «une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain».

Florilège des réactions trouvées sur X suite à cette décision qui apparaît comme abracadabrantesque.

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