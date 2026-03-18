Titre du Sénégal à la CAN annulé : vague de critiques et moqueries contre la Confédération d'Afrique de football

En retirant au Sénégal son titre obtenu il y a deux mois lors de la finale de la CAN 2026 contre le Maroc, la Confédération d'Afrique de football s'est attirée les foudres de nombreux supporters du football étonnés tant par la décision que par son timing. Sur X, c'est une vague de critiques et moqueries qui déferle.

Un coup de tonnerre dont elle a le secret. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a retiré, deux mois après une finale chaotique, le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des nations pour l'attribuer au Maroc, une décision «inique», a dénoncé la fédération sénégalaise qui va faire appel devant le Tribunal arbitral du sport.

Dans un communiqué transmis mardi, l'instance, saisie par la Fédération marocaine, a annoncé avoir décidé de «déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale», pourtant remportée 1-0 (après prolongation) par les Lions de la Teranga, «le résultat étant homologué sur le score de 3-0» en faveur du Maroc. La fédération sénégalaise a dénoncé «une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain».

Florilège des réactions trouvées sur X suite à cette décision qui apparaît comme abracadabrantesque.

"Ça décrédibilise la CAF encore une fois !" 🗣️



La réaction de Samir Nasri après la décision de retirer le titre de la CAN au Sénégal et de l'attribuer au Maroc 😳 pic.twitter.com/OTQvtEReQo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

Le Maroc finalement champion d'Afrique ! 🚨🚨



La réaction exclusive de Claude Le Roy dans l'#EDS



« Je pense qu'il y a eu plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion : c'est pitoyable pour l'image que donne la CAF. » pic.twitter.com/7iT3g3RrJF — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 17, 2026

🤦‍♂️ "Le Maroc champion d'Afrique, c'est une décision ridicule parce que le timing est pitoyable. Une CAN se gagne à la photocopieuse maintenant ? J’ai mal à mon foot. C’est dramatique pour la crédibilité du foot africain."



🗣️ @walidacherchourpic.twitter.com/l4E8539mYM — Winamax FC 🔞 (@WinamaxFC) March 17, 2026

Ce but n’existe plus officiellement pour la CAF..pic.twitter.com/8Yt2ldOcKR — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2026

🚨🚨 MOUSSA NIAKHATÉ 🇸🇳 : « VENEZ LES CHERCHER! ILS SONT FOUS EUX »



(IG) https://t.co/kmhW7AZj8dpic.twitter.com/xE9UyM7BVe — BeFootball (@_BeFootball) March 17, 2026