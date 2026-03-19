Biathlon : la Française Lou Jeanmonnot décroche son premier gros globe de cristal

A l’issue du sprint de la 9e et dernière étape de la Coupe du monde de biathlon organisée à Oslo (Norvège), la Française Lou Jeanmonnot, 6e à l'arrivée, a décroché le premier gros globe de cristal de sa carrière.

Elle a pris sa revanche. Un an après échoué d’un rien, avec une chute dans l’avant-dernier virage de l’ultime course de la saison, Lou Jeanmonnot (27 ans) a décoché, ce jeudi, le premier gros globe de sa carrière à l’issue du sprint de la 9e et dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo remporté par la Suédoise Hanna Oeberg. Largement en tête du classement général avant de se rendre en Norvège, avec 201 points d’avance sur Suvi Minkkinen, la Française devait notamment finir devant la Finlandaise pour conquérir le Graal avant les deux dernières courses.

5e française à remporter le gros globe

Et la quadruple médaillée aux JO 2026 de Milan-Crotina a rempli sa mission. Malgré une faute sur son dernier tir debout, elle a terminé à la 6e place, alors que Suvi Minkkinen, qui a réalisé un sans-faute, a fini en 9e position. Et avec ce sacre, la Jurassienne est la 5e Française à remporter le gros globe de cristal après Anne Briand (1995), Emmanuelle Claret (1996), Sandrine Bailly (2005) et Julia Simon (2023).

«Je suis vraiment contente d’avoir bouclé la boucle aujourd’hui. J’ai hâte de voir tout le monde, j’ai envie de profiter avec ceux qui participent à la performance», s’est-elle félicitée au micro de la chaîne L’Equipe. C’est donc avec le sentiment du devoir accompli qu’elle participera à la poursuite (samedi) puis la mass start (dimanche), qui clôtureront une saison qui pourrait également sacrer Eric Perrot.

Et ce serait tout simplement historique car jamais un Français et une Française ont décroché le gros globe de cristal la même année.