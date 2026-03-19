CAN 2025 : le casse-tête des sites de paris sportifs après la victoire attribuée au Maroc

Après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal et le décerner, sur tapis vert, au Maroc, de nombreux sites de paris sportifs sont exposés à une situation rarissime.

Une décision sportive aux conséquences économiques importantes. En officialisant le titre de champion d'Afrique du Maroc aux dépens du Sénégal, deux mois après la finale jouée et remportée (0-1, a.p.) par les Lions de la Teranga à Rabat, la CAF a causé le casse-tête des bookmakers. Rester sur leur position, payer les paris donnant le Maroc vainqueur de la compétition ou encore demander un remboursement de ceux qui ont déjà été payés pour le sacre du Sénégal... Plusieurs scénarios sont envisagés.

Chaque bookmaker étant soumis à un règlement spécifique, qu'il fait signer à ses utilisateurs, ce type de décision est individuel. Ainsi, le géant du pari sportif Betclic a été la première plate-forme à annoncer sa décision de «valider à titre exceptionnel tous les paris "vainqueur de la compétition" et "victoire finale"» en faveur du Maroc.

Comment ça le Maroc remporte la CAN ?! 🤯



Comme une Panenka de Diaz, on a décidé d’être joueur même 3 mois après et on valide à titre exceptionnel tous les paris "Vainqueur de la compétition : Maroc" et "Victoire finale : Maroc" ✅ — Betclic 🔞 (@Betclic) March 17, 2026

Concrètement, cela signifie qu'en cas de mise avant et pendant le tournoi sur le Maroc vainqueur de la compétition, le pari a été donné gagnant. Par contre, cela ne permet pas aux personnes ayant plébiscité le pays hôte lors de la finale uniquement de remporter un quelconque gain.

Une décision qu'ont rapidement suivi Unibet et Parions Sport, autres sites de paris sportifs majeurs.

ℹ️ Le Maroc déclaré vainqueur de la CAN sur tapis vert ! 🏆



A titre exceptionnel, nous avons le plaisir de vous annoncer que sur Unibet comme sur @ParionsSport_EL, tous les paris suivants sont payés :



Maroc vainqueur de la compétition ✅

Maroc victoire finale ✅ — Unibet France 🔞 (@UnibetFrance) March 18, 2026

Concurrent principal de ces deux mastodontes des paris sportifs en France, Winamax n'a pour l'heure pas communiqué quant à un changement de politique sur les paris enregistrés sur la finale de la CAN 2025. Il est possible d'imaginer que le bookmaker créé en 1998 fasse preuve de plus de patience que ses homologues, notamment en prévision de la saisie du TAS (tribunal arbitral du sport) par le Sénégal qui pourrait une nouvelle fois inverser cette décision ou bien la conforter définitivement.

A noter que, comme le précise l'article 3.7 des conditions d'utilisation spécifiques aux paris sportifs publiées par Winamax, sous le nom «erreur de publication de résultat», un site de pari sportif peut «corriger, avec effet rétroactif, les erreurs concernant la publication de résultats et, le cas échéant, annuler un pari ou bien récupérer tout ou partie d’un gain déjà versé de manière indue, afin de prendre en compte le résultat exact et non le résultat erroné».

Un texte qui implique que les sites de paris sportifs pourraient bel et bien demander aux joueurs ayant gagné de l'argent grâce au titre du Sénégal de restituer en intégralité ces gains. Cependant, la condition ne précise pas comment le site pourrait matérialiser cette récupération de fond, rendue difficile en cas de retrait des gains voire de clôture de compte des parieurs concernés.

Des gestes commerciaux de plus en plus fréquents

Les sites de paris sportifs sont fréquemment soumis à des changements de décisions sportives, comme la modification de l'identité d'un buteur au football, soumise à certaines rectifications parfois plusieurs jours après le déroulement des rencontres. Dans ces cas de figure, les décisions finales sont retenues et le premier résultat comme le dernier sont fréquemment payés, pour le plus grand bonheur des parieurs.

De même, des gestes commerciaux «exceptionnels» sont souvent effectués par les bookmakers, notamment pour couvrir les pertes des personnes ayant mis de l'argent sur des sportifs blessés, n'ayant pas pu défendre pleinement leur chance. Là encore, si ces actions louables sont de plus en plus fréquentes, elles sont toujours à la discrétion du site de pari sportif concerné.

Les compétitions majeures de football accueillent de plus en plus de mises, chaque année. Cette édition 2025 de la CAN a ainsi représenté un total de 177 millions d'euros de mises en paris divers sur la compétition, un record historique en France. A elle seule, la demi-finale opposant le Maroc au Nigeria a généré 8,3 millions d'euros d'investissements.