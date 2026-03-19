«Cette décision fera plaisir à tout le monde» : le nouveau sélectionneur du Maroc se félicite de l’attribution de la CAN 2025 aux Lions de l’Atlas

En marge de sa première liste, le nouveau sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi s’est félicité, ce jeudi, de l’attribution de la CAN 2025 aux Lions de l’Atlas aux dépens du Sénégal.

Des premiers mots très attendus. Mohamed Ouahbi a tenu, ce jeudi, sa première conférence de presse comme sélectionneur de l’équipe du Maroc. Et il n’a pas seulement été question de sa liste des joueurs retenus pour les deux matchs amicaux contre l’Équateur et le Paraguay. Il a également été invité à réagir sur l’attribution de la CAN 2025 aux Lions de l’Atlas aux dépens du Sénégal, qui avait été sacré champion d’Afrique le 18 janvier au terme d’une finale marquée de multiples rebondissements.

«Le plus important est de regarder la suite»

Et Mohamed Ouahbi s’est montré satisfait de cette décision de la Confédération Africaine de football. «Avant de commencer, j’aimerais féliciter tous les Marocains, la Fédération pour la bonne nouvelle que nous avons appris il y a deux jours et qui est méritée», a-t-il lancé en préambule, dans des propos rapportés par RMC Sport, avant d’être relancé sur le sujet. «Cette décision m'a fait plaisir et fera plaisir à tout le monde», a-t-il ajouté tout en étant désireux de se concentrer sur l’avenir.

«Mon objectif est de rendre l'équipe performante sur la prochaine Coupe du monde donc je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été fait avant. (…) Le plus important est de regarder la suite», a insisté le successeur de Walid Regragui. Et la suite, ce sont ces deux matchs face à l’Equateur en Espagne (27 mars) et le au Paraguay à Lens (31 mars).

Puis la Coupe du monde 2026, où le Maroc affrontera le Brésil à New York (13 mars), l’Ecosse à Boston (20 juin) et Haïti à Atlanta (25 juin).