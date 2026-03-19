Equipe de France : Lucas Chevalier et Kylian Mbappé présents dans la dernière liste élargie avant la Coupe du monde 2026

Didier Deschamps a concocté une liste élargie de 26 joueurs avec Lucas Chevalier et Kylian Mbappé pour les deux matchs amicaux de l’équipe de France aux Etats-Unis contre le Brésil (26 mars) puis la Colombie (29 mars).

C’est la dernière avant la Coupe du monde. Et Didier Deschamps a fait le choix de concocter une liste élargie composée de 26 joueurs pour les deux matchs amicaux de l’équipe de France aux Etats-Unis contre le Brésil (26 mars) puis la Colombie (29 mars). S’il n’a plus joué avec le PSG depuis deux mois et la défaite concédée sur la pelouse du Sporting Portugal en Ligue des champions (2-1), le gardien tricolore est bien présent. Tout comme Kylian Mbappé, qui a effectué son retour à la compétition, mardi soir, avec le Real Madrid contre Manchester City en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

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Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

«Il est dans une situation plus compliquée. Il n’a pas de temps de jeu. Ça m’est arrivé souvent, avec des joueurs de champ, qui pouvaient être remplaçants en club, de tendre la main. Lucas est avec nous depuis un peu plus d’un an. Il ne faut pas oublier à l’automne que selon certains, il devait concurrencer Mike Maignan ou être numéro 1», a déclaré le sélectionneur français au sujet de l’ancien portier de Lille.

Mais Lucas Chevalier a rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens, étant désormais le numéro 3 derrière Mike Maignan et Brice Samba. «Il est pris dans un rôle de numéro 3. C’est important pour moi humainement. Cette situation n'est pas idéale. J’ai échangé avec lui. En quatre mois, il n’a pas perdu sa valeur. Il reste en activité. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Ce sera une réflexion à avoir après ce rassemblement. Je ne mets pas de pression sur Luis Enrique et le PSG, bien au contraire. On verra comment ça évolue…», a ajouté l’ancien capitaine des Bleus.

Concernant Kylian Mbappé, blessé au genou gauche ces dernière semaines et éloigné des terrains pendant un mois, Didier Deschamps a assuré que «le protocole a été respecté». «J’ai régulièrement échangé avec Kylian. Il n’avait pas d’obligation d’être présent (pour ce rassemblement, ndlr) uniquement pour des questions marketing. Mais de son côté, c’était clair qu’il voulait être là avec nous en tant que joueur. On verra déjà son ressenti après le match contre l’Atlético», a indiqué le patron des Bleus.

Pour le reste, Didier Deschamps a notamment appelé Pierre Kalulu, qui évolue à la Juventus Turin, pour compenser l’absence de Jules Koundé en défense. Il sera accompagné de Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas et Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, William Saliba et Dayot Upamucano.

Au milieu de terrain, N’Golo Kanté a une nouvelle fois été retenu avec Eduardo Camavinga, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery. Randal Kolo Muani a fait lui son retour en attaque, profitant de la blessure Bradley Barcola, aux côtés de Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hugo Ekitike, Michael Olise et Marcus Thuram.

Les Bleus se réuniront, lundi, à Clairefontaine avant de s’envoler pour les Etats-Unis pour un avant-goût de Coupe du monde avec une première rencontre de prestige face au Brésil à Foxborough (Massachusetts) avant d’affronter la Colombie trois jours plus tard à Landover (Maryland). L’occasion pour certains de marquer des points dans l'esprit de Didier Deschamps et espérer être présent dans la liste finale qui sera dévoilée le 13 mai prochain.