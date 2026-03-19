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Football : un joueur suspendu deux matchs en Espagne pour avoir pincé les parties intimes d’un adversaire

Abdel Abqar avait pincé les parties intimes l’attaquant de l'Atlético Madrid Alexander Sorloth. Abdel Abqar avait pincé les parties intimes l’attaquant de l'Atlético Madrid Alexander Sorloth. [Aflo / Icon Sport]
Par CNEWS
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Un joueur de Getafe a été suspendu deux matchs pour avoir pincé les partis intimes d’un adversaire, ce week-end, lors de la défaite de son équipe contre l’Atlético Madrid en Liga (1-0).

Un geste déplacé qui a beaucoup fait parler de l’autre côté des Pyrénées. Abdel Abqar, qui évolue à Getafe, a écopé d’un carton rouge, ce week-end, pour avoir pincé les partis intimes d'un adversaire lors de la défaite de son équipe sur la pelouse de l’Atlético Madrid en Liga (1-0). Et à cette expulsion s’est ajoutée une suspension de deux matchs infligée par la commission de discipline de la Fédération espagnole de football.

Une sanction jugée plutôt clémente. Mais l’instance a retenu le caractère involontaire du geste du défenseur central marocain, qui s’était excusé à l’issue de la rencontre. «Je tiens à préciser que je n’avais aucune intention de toucher le joueur à cet endroit», avait assuré Abdel Abqar, qui avait pincé l’attaquant norvégien Alexander Sorloth peu avant l’heure de jeu. Ce dernier avait lui été averti pour avoir ensuite tiré le bras du joueur de Getafe.

«Au football, on se touche, on se percute, mais je ne voulais pas le toucher là. Je voulais juste faire contact, comme au football. Si vous regardez la vidéo, je ne le regarde pas, et ma main est censée toucher son ventre, comme il m’arrive de toucher un adversaire pour savoir où il se trouve. Je suis dégoûté d’avoir laissé l’équipe à dix et dégoûté par cette image, car ce n’était pas mon intention», avait-il ajouté.

L'attaquant de Galatasaray Noa Lang a été évacué sur une civière.
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Abdel Abqar va ainsi manquer le déplacement de Getafe, ce week-end, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone puis la réception, après la trêve internationale, de l’Athletic Bilbao.

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