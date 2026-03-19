«La moitié du doigt arrachée» : un joueur de Galatasaray gravement blessé contre Liverpool en Ligue des champions

L’attaquant de Galatasaray Noa Lang a été gravement blessé au pouce lors de l’élimination de son équipe sur la pelouse de Liverpool, mercredi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Une très mauvaise soirée pour Galatasaray et son attaquant. Noa Lang a été gravement blessé au pouce, mercredi soir, lors de la défaite et de l’élimination du club turc contre Liverpool en 8e de finale de la Ligue des champions (4-0). A dix minutes de la fin de la rencontre, le joueur de 26 ans, entré à la pause à la place de Victor Osimhen, a heurté un panneau publicitaire présent sur le bord de la pelouse d’Anfield et son pouce s’est retrouvé bloqué.

L’ailier gauche s’est immédiatement tordu de douleur avant d’être pris en charge par les services de secours puis évacué sur une civière avec un masque à oxygène sur le visage pour être transporté à l’hôpital de Liverpool. A la fin de la rencontre, Galatasaray a communiqué sur la blessure de son joueur, évoquant «une grave coupure au pouce droit». Selon certains médias turcs, le doigt de Noa Lang se serait même arraché lors de l’impact.

«Certains disent qu’il a la moitié du doigt arrachée, quelque chose comme ça. Il souffre, il souffre…», a indiqué, de son côté au micro de Ziggo Sport, le joueur de Liverpool Jeremie Frimpong, coéquipier de Noa Lang en équipe des Pays-Bas. Et l’attaquant passé par l’Ajax Amsterdam, Twente, le Club Bruges, le PSV Eindhoven ou encore Naples va se faire opérer à Liverpool avant de rentrer en Turquie.