Ligue des champions : matchs, dates, horaires… le programme complet des quarts de finales

Les quarts de finale de la Ligue des champions se joueront les 7 et 8 avril pour les matchs aller, et les 14 et 15 avril pour les matchs retour avec notamment le PSG qui sera opposé à Liverpool et le Real Madrid qui affrontera le Bayern Munich

quarts de finale aller

Mardi 7 avril

21h : Real Madrid-Bayern Munich

21h : Sporting Portugal-Arsenal

Mercredi 8 avril

21h : PSG-Liverpool

21h : Barcelone-Atlético Madrid

quarts de finale Retour

Mardi 14 avril

21h : Liverpool-PSG

21h : Atlético Madrid-Barcelone

Mercredi 15 avril

21h : Bayern Munich-Real Madrid

21h : Arsenal-Sporting Portugal