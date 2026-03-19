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Ligue des champions : matchs, dates, horaires… le programme complet des quarts de finales

Arsenal affrontera le Sporting Portugal en quarts de finale de la Ligue des champions. Arsenal affrontera le Sporting Portugal en quarts de finale de la Ligue des champions. [REUTERS/Tony O Brien]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les quarts de finale de la Ligue des champions se joueront les 7 et 8 avril pour les matchs aller, et les 14 et 15 avril pour les matchs retour avec notamment le PSG qui sera opposé à Liverpool et le Real Madrid qui affrontera le Bayern Munich

quarts de finale aller

Mardi 7 avril

21h : Real Madrid-Bayern Munich

21h : Sporting Portugal-Arsenal

Mercredi 8 avril

21h : PSG-Liverpool

21h : Barcelone-Atlético Madrid

quarts de finale Retour

Mardi 14 avril

21h : Liverpool-PSG

21h : Atlético Madrid-Barcelone

Mercredi 15 avril

21h : Bayern Munich-Real Madrid

21h : Arsenal-Sporting Portugal

Ligue des ChampionsFootballPSG

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