Ligue des champions : matchs, dates, horaires… le programme complet des quarts de finales

Les quarts de finale de la Ligue des champions se joueront les 7 et 8 avril pour les matchs aller, et les 14 et 15 avril pour les matchs retour avec notamment le PSG qui sera opposé à Liverpool et le Real Madrid qui affrontera le Bayern Munich
quarts de finale aller
Mardi 7 avril
21h : Real Madrid-Bayern Munich
21h : Sporting Portugal-Arsenal
Mercredi 8 avril
21h : PSG-Liverpool
21h : Barcelone-Atlético Madrid
quarts de finale Retour
Mardi 14 avril
21h : Liverpool-PSG
21h : Atlético Madrid-Barcelone
Mercredi 15 avril
21h : Bayern Munich-Real Madrid
21h : Arsenal-Sporting Portugal