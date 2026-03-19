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Ligue des champions : voici quand aura lieu le quart de finale entre le PSG et Liverpool

Le PSG avait éliminé Liverpool la saison dernière en 8e de finale. Le PSG avait éliminé Liverpool la saison dernière en 8e de finale. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après avoir écarté Chelsea, le PSG retrouvera Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions avec un match aller au Parc des Princes et le retour du côté d’Anfield.

De chaudes retrouvailles en perspective. Après Chelsea, encore un club anglais va se dresser sur la route du PSG en Ligue des champions. Une formation bien connue des Parisiens puisqu’ils seront opposés à Liverpool en quarts de finale avec un match aller le mercredi 8 avril au Parc des Princes et un match retour le mardi 14 avril à Anfield.

Les deux équipes se sont déjà affrontés la saison dernière en 8e de finale avec une qualification héroïque des hommes de Luis Enrique. Battu à l’aller à domicile malgré une nette domination (0-1), les Parisiens ont réussi l’exploit de faire leur retard au retour dans le nord de l’Angleterre grâce à un but d’Ousmane Dembélé avant d’arracher leur billet lors de la séance de tirs au but (1-0, 4-1 t.a.b).

Arsenal affrontera le Sporting Portugal en quarts de finale de la Ligue des champions.
Sur le même sujet Ligue des champions : matchs, dates, horaires… le programme complet des quarts de finales Lire

Les coéquipiers de Marquinhos avaient ensuite écarté deux autres clubs anglais avec Aston Villa en quarts de finale puis Arsenal en demi-finales avant de surclasser l’Inter Milan en finale pour conquérir la première Ligue des champions de son histoire. Bis repetita cette saison ?

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