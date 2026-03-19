Ligue Europa : l'OL et le LOSC éliminés en huitièmes de finale

L’Olympique Lyonnais et le LOSC, les deux derniers clubs français encore en lice en Ligue Europa, ont été éliminés en huitièmes de finale ce jeudi. Les Gones ont été battus devant leur public par le Celta Vigo (0-2), tout comme Lille, défait sur le même score par Aston Villa (0-2).

La France ne compte plus le moindre représentant en Ligue Europa. Les deux derniers clubs français présents en huitièmes de finale de Ligue Europa ont été éliminés ce jeudi à l’issue des matchs retours. La formation rhodanienne s’est d’abord inclinée en début de soirée devant son public (0-2) face au Celta Vigo, après un match nul (1-1) obtenu en fin de match chez le club espagnol la semaine dernière.

Lors du match retour disputé ce jeudi soir, le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a écopé d’un carton rouge dès la 20e minute pour une semelle sur la cheville de Javier Jueda.

Coup dur pour l'OL qui se retrouve à 10 après 19 minutes suite à ce carton rouge pour Moussa Niakhaté 🔴



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Ce dernier a profité de l’avantage numérique de sa formation pour ouvrir le score peu après l’heure de jeu (61e), avant que le buteur espagnol Ferran Jutgla ne corse l’addition en toute fin de match (92e). Les Lyonnais ont même terminé la rencontre à 9 contre 11 après l’expulsion de Nicolas Tagliafico.

Les Dogues ont été battus ce jeudi à Aston Villa (0-2) grâce à deux buts inscrits en seconde période. Le premier a été l’œuvre du milieu écossais John McGinn (54e) avant que le buteur jamaïcain Leon Bailey, entré en jeu deux minutes plus tôt, ne vienne ponctuer ce succès en fin de match (86e). Le LOSC était condamné à l'exploit ce jeudi après une défaite (0-1) devant son public la semaine dernière.

Strasbourg file en quarts de finale de la Ligue Conférence

Après avoir pris l’avantage en Croatie lors du match aller (1-2), Strasbourg a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue Conférence grâce à un match nul devant son public face à Rijeka (1-1).

Rapidement menés au score après une belle frappe de Toni Fruk à la 21e minute, les Strasbourgeois sont parvenus à égaliser grâce à une frappe croisée à bout portant de l’international argentin Valentin Barco à la 71e minute.