Tennis : l’incroyable performance du jeune Français Moïse Kouame au Masters 1000 de Miami

Bénéficiaire d’une invitation, le jeune Français Moïse Kouame a décroché, ce jeudi, sa première victoire en Masters 1000 en venant à bout de l’Américain Zachary Svajda à Miami (5-7, 6-4, 6-4).

Il continue de franchir les étapes à vitesse grand V. Deux semaines après avoir fêté ses 17 ans (6 mars), Moïse Kouame a remporté, ce jeudi, son tout premier match en Masters 1000. Bénéficiaire d’une invitation, le jeune prodige français (385e mondial) a renversé l’Américain Zachary Svajda (96e) au 1er tour à Miami (5-7, 6-4, 6-4).

🤯 HÉROÏQUE MOÏSE KOUAMÉ ! Malgré des crampes, le Français de 17 ans s'impose face à Svajda (5-7, 6-4, 6-4) et remporte son premier match sur le circuit ATP !



Suivez le #MiamiOpen sur Eurosport et HBO Max #HomeOfTennispic.twitter.com/rqNSmy7QHm — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 19, 2026

Sur le court n°7 au Hard Rock Stadium, Moïse Kouame a été le premier à faire le break face à son adversaire issu des qualifications. Mais ce dernier est parvenu à refaire son retard avant d’empocher la première manche. Au milieu du second set, le Tricolore a sauvé trois balles de break pour recoller à 4-4, puis breaké dans la foulée et égalisé à une manche partout.

Touché à la jambe gauche, Moïse Kouame a quitté le court pour recevoir un traitement médical avant le 3e set. En souffrance, il a serré les dents et breaké d’entrée pour faire la course en tête dans cette ultime manche. Et malgré la douleur, il a réussi à conclure pour devenir le plus jeune joueur à franchir un tour en Masters 1000 depuis Rafael Nadal. C’était à Hambourg en 2003.

La route va désormais considérablement s’élever pour Moïse Kouame avec le Tchèque Jiri Lehecka (22e ATP) qui se dressera devant lui au 2e tour.