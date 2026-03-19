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Tennis : l’incroyable performance du jeune Français Moïse Kouame au Masters 1000 de Miami

Moïse Kouame a renversé l’Américain Zachary Svajda (96e) au 1er tour du Masters 1000 de Miami. Moïse Kouame a renversé l’Américain Zachary Svajda (96e) au 1er tour du Masters 1000 de Miami. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Bénéficiaire d’une invitation, le jeune Français Moïse Kouame a décroché, ce jeudi, sa première victoire en Masters 1000 en venant à bout de l’Américain Zachary Svajda à Miami (5-7, 6-4, 6-4).

Il continue de franchir les étapes à vitesse grand V. Deux semaines après avoir fêté ses 17 ans (6 mars), Moïse Kouame a remporté, ce jeudi, son tout premier match en Masters 1000. Bénéficiaire d’une invitation, le jeune prodige français (385e mondial) a renversé l’Américain Zachary Svajda (96e) au 1er tour à Miami (5-7, 6-4, 6-4).

Sur le court n°7 au Hard Rock Stadium, Moïse Kouame a été le premier à faire le break face à son adversaire issu des qualifications. Mais ce dernier est parvenu à refaire son retard avant d’empocher la première manche. Au milieu du second set, le Tricolore a sauvé trois balles de break pour recoller à 4-4, puis breaké dans la foulée et égalisé à une manche partout.

Touché à la jambe gauche, Moïse Kouame a quitté le court pour recevoir un traitement médical avant le 3e set. En souffrance, il a serré les dents et breaké d’entrée pour faire la course en tête dans cette ultime manche. Et malgré la douleur, il a réussi à conclure pour devenir le plus jeune joueur à franchir un tour en Masters 1000 depuis Rafael Nadal. C’était à Hambourg en 2003.

Sur le même sujet Roland-Garros 2026 : tout savoir sur Moïse Kouamé, le Français qui impressionne depuis le début du tournoi Lire

La route va désormais considérablement s’élever pour Moïse Kouame avec le Tchèque Jiri Lehecka (22e ATP) qui se dressera devant lui au 2e tour.

TennisSportMasters 1000Miami

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