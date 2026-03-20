Biathlon : Après Lou Jeanmonnot, le Français Éric Perrot remporte la Coupe du monde pour la première fois

Grâce à sa troisième place sur la course sprint à Oslo (Norvège) ce vendredi, le Français Éric Perrot a remporté la Coupe du monde de biathlon pour la première fois de sa carrière.

La France au sommet de cette saison 2025-2026 de biathlon. Après Lou Jeanmonnot ce jeudi, Éric Perrot a remporté le gros globe de cristal ce vendredi à Oslo (Norvège). Le biathlète français a terminé troisième du sprint derrière le Norvégien Sturla Laegreid et son compatriote Emilien Jacquelin.

Éric Perrot s’est adjugé le classement général de la Coupe du monde de biathlon pour la première fois de sa carrière. Il est devenu le cinquième français à remporter le classement général de la discipline après Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet.

«Dur de mettre les bons mots sur ce que ça représente»

«C'est un grand jour. C'est dur de mettre les bons mots en fait sur ce que ça représente. C'est tellement gros que ça paraît irréaliste, j'ai rêvé de ça depuis tellement longtemps. J'avais le dossard jaune de Raphaël Poirée dans ma chambre, j'ai toutes les histoires que mon père et ma mère ont pu me raconter sur le biathlon avant que je sois né. Il y a Martin (Fourcade) que j'ai regardé à la télé. C'est assez fou de réaliser que j'écris ma petite histoire petit à petit», a assuré Éric Perrot au micro de L’Equipe.

«Le classement général, on le sait tous, ça demande beaucoup d'exigence sur chacune des courses. C'est un rêve que j'ai cherché à atteindre année après année. J'ai grimpé dans ce classement petit à petit. Déjà de réussir à aller chercher ce sacre aujourd'hui avant la fin de saison, alors qu'il reste encore deux courses, c'est indescriptible», a conclu l’athlète tricolore.

Les deux gros globes de la Coupe du monde ont été décrochés par des Français : Lou Jeanmonnot chez les femmes et Éric Perrot chez les hommes. Ce n’est que la quatrième fois qu’un tel doublé se produit au sein d’une nation depuis la création de la Coupe du monde féminine de biathlon en 1987.