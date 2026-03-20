Cyclisme : pourquoi Remco Evenepoel pourrait-il manquer le tour de Catalogne qui débute ce lundi ?

Bloqué sur l’île de Tenerife en raison du passage de la tempête Thérèse, le cycliste belge Remco Evenepoel pourrait manquer ce lundi le début du Tour de Catalogne, dont il est l’un des favoris.

Une participation encore incertaine pour l’un des cadors du peloton. Inscrit par son équipe Red Bull-BORA-hansgrohe au Tour de Catalogne, qui doit débuter ce lundi, le cycliste belge Remco Evenepoel pourrait manquer la course pour une raison assez insolite.

L’un des favoris annoncés de cette course par étapes est bloqué depuis deux jours sur l’île de Tenerife, où il poursuit un stage de préparation, en raison de la tempête Thérèse qui y sévit. Cette dernière a concentré de fortes averses puis d’importantes chutes de neige sur le Teide, point culminant de l’Espagne avec une altitude qui atteint les 3.715 mètres.

La femme de Remco Evenepoel, Oumaïma Rayane, a partagé un cliché du décor enneigé dans la story de son compte Instagram.

© Instagram Oumii

Elle a précisé que le couple était bloqué au sommet du Teide depuis deux jours en raison de la neige, empêchant toute possibilité de montée ou de descente. Le coureur belge pourrait donc manquer son avion prévu demain pour rejoindre Barcelone dans l’optique de la course qui débute ce lundi.

La piste de l’hélicoptère écartée

L’encadrement de l’équipe Red Bull-BORA-hansgrohe a étudié la possibilité d’utiliser un hélicoptère pour permettre à son coureur phare de descendre du sommet enneigé. Cette hypothèse a néanmoins été écarté, selon les informations relayées par le quotidien belge Het Laatste Nieuws.

Cette même source a révélé que l’équipe a pris la décision d’avoir recours à une voiture, avec une escorte appropriée, afin de faciliter la descente du prodige belge.