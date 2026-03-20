UFC : «L'entrée dans l'octogone est ce moment qui fait que l’on décide de faire ce sport», confie Axel Sola

Le combattant français MMA Axel Sola sera en lice ce samedi à l’UFC London. Avant cet affrontement contre l’expérimenté Mason Jones, il s’est confié à CNEWS.fr.

Comment vous sentez-vous à l’approche de votre deuxième combat à l’UFC ?

Je me sens reconnaissant de cette opportunité d’avoir Mason Jones en face de moi samedi et surtout de faire ce que j’aime, donc du MMA. Je savoure le processus dans toutes ces étapes.

Comment s'est passée l’attente entre votre dernier combat à l’UFC et celui-ci ?

J’étais pressé de retourner dans l’octogone, malheureusement j’étais blessé donc j’ai dû patienter. Ce n’était pas le bon moment de revenir maintenant ça l’est. J’ai hâte de remonter sur l’octogone et d’affronter cet adversaire dans cette organisation.

Mason Jones est un ancien champion du Cage Warriors qui est présent à l’UFC depuis 2021. Il s’est d’ailleurs montré élogieux envers vous…

Je suis flatté et je serai à la hauteur de ces éloges samedi soir…

L'un des facteurs les plus limitants avant mes combats, c'est la diète qui me fait avoir moins d'énergie.

Actuellement en lightweight, souhaitez-vous faire toute votre carrière dans cette catégorie ou envisagez-vous à moyen ou long terme d'évoluer en welterweight ?

Après le MMA, j’aimerais prendre de la masse, parce que pour ma santé c’est déterminant pour la longévité. Et pourquoi pas faire un saut chez les 77 kg plus tard dans ma carrière ? Pour l’instant, je pense que là où je suis le plus compétitif, c’est à 70 kg. L’enjeu pour moi c’est de réussir à jouer avec les leviers physiologiques du corps humain pour me permettre de stabiliser mon poids plus bas, pour me permettre de moins dépenser d’énergie dans la perte de poids et plus dans l’entraînement. Parce que l’un des facteurs les plus limitants de ma progression avant mes combats, c’est la diète qui me fait avoir moins d’énergie. Conséquence, je travaille moins sur le tatami. Je ne me vois pas faire ce processus tout le long. Je pense que l’on peut mettre des choses en place pour limiter cette contrainte du poids. Mais d’abord, Mason Jones, samedi soir !

Vous avez effectué une partie de votre préparation au Daghestan. Vous voyez-vous réitérer l’expérience pour un prochain combat ?

Oui, je me vois même réitérer l’expérience tout court. Le Caucase est un endroit dans lequel j’aimerais aller plus souvent. J’aimerais y aller au moins une fois cette année, voire au moins deux selon le développement des choses.

Au-delà de l’entraînement, est-ce que le fait de se préparer loin de chez soi apporte aussi un avantage mental avant de combattre ?

Ça permet de te mettre dans ta bulle et de parfaitement te préparer avant un combat en effet. On se concentre plus sur l’essentiel. Quand on est chez soi, on a davantage de distraction entre les amis, la famille et tout simplement notre confort de vie. Là, ça nous permet de se libérer du temps.

Quels sont vos objectifs pour 2026 ?

Combattre souvent, réaliser de très belles performances et évoluer rapidement dans l’organisation.

L’an dernier, vous aviez déclaré : «À l’UFC, il faut exagérer son personnage». Est-ce une facette difficile à gérer, comparée au côté purement sportif du monde amateur, ou est-ce quelque chose auquel on s’habitue ?

Ce n’est pas que je m’habitue ou que ce soit difficile, mais c’est que tu dois déléguer à quelqu’un pour gérer les réseaux sociaux. Il faut une équipe pour s’occuper de ça. Moi je dois m’occuper de ma progression, mon esprit doit être concentré dessus. Et même la préparation, la nutrition, ce sont des choses que je peux faire moi-même. D'avoir délégués les réseaux à des professionnels, ça me libère du temps et l’esprit. Donc pour tout l’aspect médiatique, c’est la même chose. Je n’ai pas envie de m’occuper de toutes ces choses importantes pour un combattant mais qui ne sont pas ma priorité.

Comment occupez-vous vos semaines de combat pour vous aérer l’esprit ?

J’ai toujours mon petit piano portable avec moi, je vais des exercices assez simples pour me détendre. Je lis également et à vrai dire, les distractions sont assez difficiles quand je suis en fight week. A l’approche du combat, je médite profondément. Le jour du combat en général, je passe beaucoup de temps à respirer.

Que ressentez-vous lorsque le loquet de la porte de l’octogone se referme juste avant le combat ?

Tu sens l’adrénaline monter et de la hâte, parce que le plus inconfort pour un combattant, c’est l’échauffement, le walk out (la marche vers l’octogone), l’attente avant le début du combat. Et très vite, c’est oublié en commençant le combat. C’est la meilleure partie du processus, ce n’est même pas la victoire après derrière. C’est ce moment-là qui fait que l’on décide de faire ce sport et qu’on s’engage dans toutes les contraintes qui peut y avoir autour de ce métier.