Cyclisme : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après sa victoire sur Milan-San Remo 2026 ?

La 117e édition de Milan-San Remo a été remportée par le Slovène Tadej Pogacar ce samedi, devant le Britannique Tom Pidcock et le Belge Wout Van Aert. Voici combien le coureur va toucher comme prize-money.
Cette édition 2026 s'est jouée jusque dans les derniers instants. C'est finalement le Slovène Tadej Pogacar qui l'a emporté d'une demi-roue devant le Britannique Tom Pidcock, après plus de 6h35 d'effort intense sur les routes italiennes. Il succède au Néerlandais Mathieu van der Poel.
Speechless. Absolutely speechless. What a fucking finish.
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— Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 21, 2026
Au delà du côté symbolique de sa première victoire sur cette épreuve, Tadej Pogacar repart également avec une belle somme : 20.000 euros.
Le premier des Cinq Monuments de la saison possède une dotation totale de 50.000 euros. Cette somme est répartie entre les 20 premiers coureurs de la manière suivante.
Les gains du top 20
1er. 20.000 euros
2e. 10.000 euros
3e. 5.000 euros
4e. 2.500 euros
5e. 2.000 euros
6e et 7e. 1.500 euros
8e et 9e. 1.000 euros
10e à 20e. 500 euros