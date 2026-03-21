Cyclisme : malgré une chute, Tadej Pogacar remporte son premier Milan-San Remo au sprint devant Tom Pidcock

Pour la première fois de sa carrière, le cycliste Tadej Pogacar s'est adjugé Milan-San Remo ce samedi malgré une chute à 32 kilomètres de l'arrivée. Il a devancé Tom Pidcock au sprint.

De la plus belle des manières. Pour la première fois de sa carrière, Tadej Pogacar, a remporté la classique de Milan San-Remo au terme d'une course complètement folle. Le Slovène a été pris dans une chute à 32 kilomètres de l'arrivée. Malgré des blessures apparentes, notamment avec une plaie au niveau de la cuisse, le meilleur cycliste du monde a été chercher son premier titre lors de cette 117e édition de la Primavera. Il a devancé le Britannique Tom Pidcock au terme d'un sprint très disputé.

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Monumentale 🇸🇮 Tadej Pogacar (UAD) ! Victime d’une chute, il règle au sprint 🇬🇧 Tom Pidcock (PQT) !



🇧🇪 Wout van Aert (TVL) prend une belle troisième place. pic.twitter.com/2nTWCnuBpQ — Renaud Breban (@RenaudB31) March 21, 2026

Un exploit rendu encore plus impressionnant par le déroulé de la course puisque le coureur UAE-XRG a fait preuve d'un panache extraordinaire à la suite d'une chute à 32 kilomètres de l'arrivée. «Quand je suis tombé j'ai pensé que tout était fini, mais heureusement j'ai pu remonter rapidement sur le vélo et sans trop de dommages», a-t-il déclaré à la suite de sa victoire.

🌈 Tadej Pogacar goes down as we approach la Cipressa, and some big names are involved too -



Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Biniam Girmay, Giulio Pellizzari ; that's a lot of favourites potentially out of contention



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Malgré ce contretemps, Tadej Pogacar n'a rien lâché. Il a d'abord dû lutter pour revenir sur le peloton puis il est passé à l'attaque à 24 kilomètres de l'arrivée, suivi par Tom Pidcock et Mathieu van der Poel.

POGI-NATION, RISE UP 🫡



The ego of the World Champ, down a few kilometers ago, and he goes thermonuclear in La Cipressa! Only Tom Pidcock, and his best frenemy, Mathieu van der Poel, can follow!



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Les trois coureurs vont alors collaborer pendant une dizaine de kilomètres puis Tadej Pogacar va à nouveau se dresser sur les pédales pour tenter de distancer ses compères d'échappé. Une attaque qui sera fatale au tenant du titre Mathieu van der Poel qui va lâcher à 8 kilomètres de l'arrivée, laissant Tom Pidcock dans un duel mano à mano avec le Slovène. Le valeureux coureur britannique s'est ensuite accroché à la roue de son adversaire du jour, ne le lâchant pas d'une semelle jusqu'à la ligne d'arrivée.

Mais dans les derniers mètres, c'est bien Tadej Pogacar qui s'est montré supérieur, s'offrant une victoire tant attendue, qui lui échappait depuis le début de sa carrière. Le classement est complété par Wout van Aert arrivé troisième grâce à une attaque depuis le peloton dans le dernier kilomètre.

Avec onze victoires au total dans les Monuments, Tadej Pogacar, double champion du monde, rejoint le Belge Roger de Vlaeminck à la deuxième place du classement de tous les temps et se rapproche un peu plus du record d'Eddy Merckx (19) avant ses deux prochains grands rendez-vous, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix en avril.