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Cyclisme : une chute impressionnante lors de la course féminine de Milan-San Remo fait plusieurs blessées (vidéo)

La Française Margaux Vigié a été prise dans la chute, mais a pu repartir. [Capture d'écran X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une impressionnante chute a eu lieu lors de l'édition féminine de la course cycliste de Milan-San Remo ce samedi. De nombreuses coureuses sont tombées, certaines sont même passées par dessus une barrière de sécurité.

Les images sont impressionnantes. Plusieurs cyclistes ont lourdement chuté dans la descente de la Cipressa lors de la course cycliste féminine de Milan-San Remo qui se déroule ce samedi 21 mars.

Parmi les coureuses victimes de la chute, on peut y retrouver la Polonaise Kasia Niewiadoma, la Mauritienne Kim Le Court ou encore la Française Margaux Vigié, qui a pu repartir.

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L'Italienne Debora Silvestri, membre de l'équipe Laboral Kutxa, que l'on peut voir passer par dessus la barrière de sécurité et tomber de plusieurs mètres est restée au sol. On ne connaît pas son état de santé pour le moment.

Plus d'informations à suivre...

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