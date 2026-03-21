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Endurance : Max Verstappen s'éloigne de la F1 le temps d'un week-end et s'impose au Nürburgring

Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1. [REUTERS/Jakub Porzycki]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Le quadruple champion du monde Max Verstappen a remporté une course d’endurance de 4 heures au Nürburgring, en GT3, aux côtés de Jules Gounon et Dani Juncadella. Un succès qui contraste avec un début de saison difficile en Formule 1.

Autre discipline, même talent. Le Néerlandais Max Verstappen s’est imposé samedi lors d’une course d’endurance de 4 heures disputée sur le Nürburgring, en Allemagne, aux côtés du Français Jules Gounon et de l’Espagnol Dani Juncadella.

Une victoire pour oublier un début compliqué en F1

Engagé en catégorie GT3 au volant d’une Mercedes-AMG aux couleurs de Red Bull, le quadruple champion du monde de Formule 1 avait largement dominé les qualifications en décrochant la pole position avec près de deux secondes d’avance. Il a ensuite contribué à la victoire de son équipe lors de cette épreuve, deuxième manche du championnat NSL, disputée sur la mythique Nordschleife longue de plus de 24 kilomètres.

Ce succès intervient dans un contexte contrasté pour «Mad Max», six jours après son abandon lors du Grand Prix de Chine et à une semaine du rendez-vous de Suzuka, au Japon. Le pilote néerlandais peine en effet à s’adapter aux nouvelles monoplaces de Formule 1, profondément modifiées par une réglementation intégrant une motorisation hybride à parts égales entre thermique et électrique.

«Mario Kart»

Après une sixième place obtenue en Australie à la suite d’une remontée depuis la 20e position sur la grille, Max Verstappen a connu un week-end plus compliqué à Shanghai, avec une neuvième place lors de la course sprint et un abandon en Grand Prix, victime d'une panne.

Esteban Ocon et Franco Colapinto ont eu un accrochage au Grand Prix de Chine.
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Très critique envers ces changements, il a comparé la Formule 1 version 2026 à une «Formule E sous stéroïdes». «Si quelqu'un aime ça, alors il ne comprend vraiment pas ce qu'est le sport automobile», avait-il lâché en Chine. Il a notamment évoqué une sensation proche du jeu vidéo «Mario Kart» au volant de sa monoplace.

Max VerstappenSports AutomobilesSportFormule 1

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