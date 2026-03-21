Saut à la perche : Armand Duplantis encore intouchable avec un quatrième titre mondial en salle

Armand Duplantis a décroché un quatrième titre mondial en salle consécutif à Torun (Pologne), en franchissant 6,25 m. Le Suédois devance Emmanouil Karalis et Kurtis Marschall, sans tenter de battre son record du monde établi à 6,31 m.

Un nouveau titre, mais pas de nouveau record du monde. Le Suédois Armand Duplantis a une nouvelle fois dominé le saut à la perche mondial en s’adjugeant ce samedi à Torun (Pologne), un quatrième titre consécutif aux Championnats du monde en salle. À 26 ans, il s’est imposé en franchissant 6,25 m dès son premier essai, sans chercher ensuite à améliorer son propre record du monde.

«Mondo» devance Emmanouil Karalis, crédité de 6,05 m, et l’Australien Kurtis Marschall, troisième avec 6,00 m.

Un duel avec Emmanouil Karalis

Le duel attendu entre le Suédois et le Grec, devenu cet hiver le deuxième meilleur performeur de l’histoire avec 6,17 m, n’a toutefois pas pleinement tenu ses promesses. Malgré un concours maîtrisé, Armand Duplantis a dû s’employer davantage qu’à l’accoutumée pour sécuriser sa victoire.

Après un début sans faute, marqué notamment par un franchissement aisé à 6,00 m, il a choisi de faire l’impasse à 6,05 m, hauteur réussie par Emmanouil Karalis dès son premier essai. Le Suédois a ensuite enchaîné avec succès à 6,10 m puis 6,15 m, tandis que le Grec tentait une stratégie d’impasses pour tenter de le déstabiliser.

À 6,20 m, Armand Duplantis a encore répondu présent au premier essai. Emmanouil Karalis, en difficulté, a alors pris le risque de passer directement à 6,25 m, obligeant son rival à s’aligner également sur cette barre. Une décision payante pour le Suédois, qui l’a franchie d’entrée, contrairement à son adversaire du jour qui échouera à deux reprises.

Un nouveau record des championnats

Avec cette performance, Armand Duplantis signe un nouveau record des championnats et ajoute un quatrième sacre mondial en salle à son palmarès, après Belgrade en 2022, Glasgow en 2024 et Nankin en 2025.

Visiblement éprouvé par un concours exigeant, il a choisi de ne pas tenter de nouvelle barre pour améliorer son record du monde, qu'il a porté la semaine dernière à 6,31 m. Il a ensuite célébré son titre, drapeau suédois sur les épaules, sous les acclamations du public polonais.