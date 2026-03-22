Basket : pourquoi LeBron James est-il encore entré dans l’histoire de la NBA ?

La superstar américaine LeBron James est de nouveau entrée dans l’histoire de la NBA, dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre Orlando (104-105).

Un nouveau record dans son escarcelle. A 41 ans, LeBron James a façonné encore un peu plus sa légende, entrant une nouvelle fois dans l’histoire de la NBA, dans la nuit de samedi à dimanche, lors du succès des Los Angeles Lakers sur le parquet d’Orlando (104-105). La superstar américaine est devenue le joueur ayant disputé le plus de matchs dans la ligue nord-américaine de basket avec une 1 612e rencontre de saison régulière. Il devance désormais d’un match le quadruple champion NBA Robert Parish.

«Il a mené une carrière incroyable»

«King» James, également quadruple champion NBA, avait déjà dépassé l’ancienne gloire des Boston Celtics, qui a mis un terme à sa carrière en 1997, au nombre de saisons jouées en NBA avec 23 saisons contre 22 après s’être déjà emparé du record de points inscrits il y a trois ans. Et son entraîneur a salué son incroyable longévité.

«Il réalise une saison incroyable. Il a mené une carrière incroyable. Il a juste un amour profond pour le basket-ball. Et pour pratiquer ce sport aussi longtemps que lui, il ne suffit pas d’avoir cet amour, il faut aussi aimer s’engager à préparer son corps et son esprit, et à se reposer. Il adore ce processus, vraiment», a déclaré J.J. Redick dans des propos rapportés par L'Equipe.

Et pour célébrer ce record, LeBron James et les Lakers ont signé une 8e victoire consécutive. Avec un bilan de 45 succès et 25 défaites, la franchise californienne pointe à la 3e place de la conférence Ouest, derrière Oklahoma City et les Spurs de San Antonio, et se retrouve en bonne position pour disputer les play-offs. Une énième fois pour LeBron James.