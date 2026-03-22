Biathlon : la Française Lou Jeanmonnot en larmes au moment de recevoir son gros globe de cristal (vidéo)

La Française Lou Jeanmonnot a essuyé quelques larmes, ce dimanche, au moment de recevoir son gros globe de cristal, récompensant la lauréate du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Elle a été envahie par l’émotion. Lauréate du classement général de la Coupe du monde de biathlon, la Française Lou Jeanmonnot (27 ans) a reçu, ce dimanche, son gros globe de cristal à l’issue de la mass start clôturant la saison à Oslo (Norvège). Si la Française a terminé à la 15e place, laissant le petit globe de la spécialité à sa compatriote Julia Simon, rien ne pouvait gâcher son plaisir au moment de recevoir sa récompense des mains de l’Allemande Franziska Preuss, couronnée l’année dernière.

Lou Jeanmonnot : Gros globe + globes du sprint, poursuite et individuel 🏆🏅🏅🏅

Julia Simon : globe de la mass start🏅#lequipeBIATHLONpic.twitter.com/OIyxjEPs2e — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 22, 2026

Sur la plus haute marche du podium, la quadruple médaillée aux JO 2026 de Milan Cortina a laissé éclater sa joie sous les acclamations du public norvégien. Et malgré un large sourire, elle a essuyé quelques larmes de bonheur avant de brandir son précieux trophée dans le ciel d’Oslo. Elle a ensuite posé sous les flashs des photographes avec son gros globe dans les mains ainsi que ses trois petits globes de la poursuite, du sprint et de l’individuel. Dans la foulée, elle a partagé son immense joie avec l’ensemble des membres et du staff de l’équipe de France ayant contribué à cette saison exceptionnelle.

«C’est indescriptible. Il y a de la fierté, un peu de fatigue aussi, énormément de plaisir par rapport à ce qui s’est passé ces deux dernières années. C’est une sensation d’accomplissement et de manière générale c’est un rêve qui est réalisé. De l’épuisement aussi. Je n’ai émotionnellement plus rien à donner, c’était intense. Je suis vraiment fière», a-t-elle notamment confié. Et elle de quoi l’être.