Biathlon : le classement général de la Coupe du monde 2025-2026

A l'issue de la 9e et dernière étape de la Coupe du monde de biathlon à Oslo (Norvège), Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ont terminé en tête du classement général, remportant le gros globe de cristal.

Classement hommes

1. Eric Perrot (France) 1198 points

2. Sturla Holm Laegreid (Norvège) 929 points

3. Sebastian Samuelsson (Suède) 884 points

4. Johan-Olav Botn (Norvège) 878 points

5. Emilien Jacquelin (France) 826 points

6. Tommaso Giacomel (Italie) 797 points

7. Vetle Sjastad Christiansen (Norvège) 705 points

8. Martin Ponsiluoma (Suède) 682 points

9. Johannes Dale-Skjevdal (Norvège) 669 points

10. Quentin Fillon Maillet (France) 662 points

Classement femmes

1. Lou Jeanmonnot (France) 1135 points

2. Hanna Oeberg (Suède) 958 points

3. Lisa Vittozzi (Italie) 935 points

4. Elvira Oeberg (Suède) 922 points

5. Suvi Minkkinen (Finlande) 881 points

6. Julia Simon (France) 827 points

7. Anna Magnusson (Suède) 803 points

8. Océane Michelon (France) 651 points

9. Maren Kirkeeide (Norvège) 639 points

10. Camille Bened (France) 600 points