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Biathlon : le palmarès complet de la Coupe du monde 2025-2026

Lou Jeanmonnot a remporté le gros globe de cristal chez les femmes, tout comme Eric Perrot chez les hommes. Lou Jeanmonnot a remporté le gros globe de cristal chez les femmes, tout comme Eric Perrot chez les hommes. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La Coupe du monde de biathlon 2025-2026, s’est achevée, ce dimanche, à l’issue de la 9e et dernière étape à Oslo (Norvège), où les Français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ont remporté les gros globes de cristal.

Hommes

Gros globe de cristal : Eric Perrot (France)

Petit globe de l’individuel : Eric Perrot (France)

Petit globe du sprint : Sturla Laegreid (Norvège)

Petit globe de la poursuite : Eric Perrot (France)

Petit globe de la mass start : Eric Perrot (France)

Petit globe du relais : Norvège

Coupe des nations : Norvège

Lou Jeanmonnot a remporté la premier gros globe de cristal de sa carrière.
Sur le même sujet Biathlon : la Française Lou Jeanmonnot en larmes au moment de recevoir son gros globe de cristal (vidéo) Lire

Femmes

Gros globe de cristal : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe de l’individuel : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe du sprint : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe de la poursuite : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe de la mass start : Julia Simon (France)

Petit globe du relais : France

Coupe des nations : Suède

biathlonSportCoupe du mondepalmarès

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