Biathlon : le palmarès complet de la Coupe du monde 2025-2026

La Coupe du monde de biathlon 2025-2026, s’est achevée, ce dimanche, à l’issue de la 9e et dernière étape à Oslo (Norvège), où les Français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ont remporté les gros globes de cristal.
Hommes
Gros globe de cristal : Eric Perrot (France)
Petit globe de l’individuel : Eric Perrot (France)
Petit globe du sprint : Sturla Laegreid (Norvège)
Petit globe de la poursuite : Eric Perrot (France)
Petit globe de la mass start : Eric Perrot (France)
Petit globe du relais : Norvège
Coupe des nations : Norvège
Femmes
Gros globe de cristal : Lou Jeanmonnot (France)
Petit globe de l’individuel : Lou Jeanmonnot (France)
Petit globe du sprint : Lou Jeanmonnot (France)
Petit globe de la poursuite : Lou Jeanmonnot (France)
Petit globe de la mass start : Julia Simon (France)
Petit globe du relais : France
Coupe des nations : Suède