Biathlon : le palmarès complet de la Coupe du monde 2025-2026

La Coupe du monde de biathlon 2025-2026, s’est achevée, ce dimanche, à l’issue de la 9e et dernière étape à Oslo (Norvège), où les Français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ont remporté les gros globes de cristal.

Hommes

Gros globe de cristal : Eric Perrot (France)

Petit globe de l’individuel : Eric Perrot (France)

Petit globe du sprint : Sturla Laegreid (Norvège)

Petit globe de la poursuite : Eric Perrot (France)

Petit globe de la mass start : Eric Perrot (France)

Petit globe du relais : Norvège

Coupe des nations : Norvège

Femmes

Gros globe de cristal : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe de l’individuel : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe du sprint : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe de la poursuite : Lou Jeanmonnot (France)

Petit globe de la mass start : Julia Simon (France)

Petit globe du relais : France

Coupe des nations : Suède