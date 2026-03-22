Biathlon : les résultats complets de la 9e et dernière étape de la Coupe du monde à Oslo-Holmenkollen

La 9e et dernière étape de la Coupe du monde de biathlon était programmée, jusqu’à ce dimanche, à Oslo-Holmenkollen (Norvège), où les Français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ont reçu leur gros globe de cristal récompensant les vainqueurs du classement général.

Jeudi 19 mars

16h15 : sprint femmes (victoire de la Suédoise Hanna Oeberg)

Vendredi 20 mars

16h15 : sprint hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

Samedi 21 mars

13h45 : poursuite femmes (victoire de la Suédoise Hanna Oeberg)

16h15 : poursuite hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

Dimanche 22 mars

13h45 : mass start femmes (victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi)

15h45 : mass start hommes (victoire du Norvégien Johan-Olav Botn)