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Biathlon : les résultats complets de la 9e et dernière étape de la Coupe du monde à Oslo-Holmenkollen

Lou Jeanmonnot a décroché le gros globe de cristal lors de la dernière étape à Oslo. Lou Jeanmonnot a décroché le gros globe de cristal lors de la dernière étape à Oslo. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La 9e et dernière étape de la Coupe du monde de biathlon était programmée, jusqu’à ce dimanche, à Oslo-Holmenkollen (Norvège), où les Français Eric Perrot et Lou Jeanmonnot ont reçu leur gros globe de cristal récompensant les vainqueurs du classement général.

Jeudi 19 mars

16h15 : sprint femmes (victoire de la Suédoise Hanna Oeberg)

Vendredi 20 mars

16h15 : sprint hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

Samedi 21 mars

13h45 : poursuite femmes (victoire de la Suédoise Hanna Oeberg)

16h15 : poursuite hommes (victoire du Norvégien Sturla Laegreid)

Lou Jeanmonnot a remporté le premier gros globe de cristal de sa carrière.
Sur le même sujet Biathlon : le classement général de la Coupe du monde 2025-2026 Lire

Dimanche 22 mars

13h45 : mass start femmes (victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi)

15h45 : mass start hommes (victoire du Norvégien Johan-Olav Botn)

biathlonSportCoupe du mondeNorvège

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