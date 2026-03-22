CAN 2025 : le capitaine du Sénégal prêt «à regrouper les médailles et les rendre au Maroc»

Idrissa Gueye, capitaine de l’équipe du Sénégal, s’est dit prêt à rendre les médailles de champion d’Afrique au Maroc, déclaré vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert.

Un message fort. Quatre jours après la décision de la Confédération africaine de football de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert, Idrissa Gueye s’est exprimé sur cette polémique qui secoue le football africain et plus largement le monde du ballon rond. Et si son pays a été déchu et privé d’un 2e titre continental, le milieu de terrain se considère toujours comme champion d’Afrique.

«Si ça peut vraiment apaiser les tensions entre les deux pays»

«C’est juste ridicule (…) un match de foot ça se gagne sur le terrain, c’est ce qu’on a fait au Maroc (…) On a fait ce qu'il fallait sur le terrain, on a gagné ce match-là. On mérite d’être les champions d’Afrique, on est les champions d’Afrique, pour nous ! Les titres, on les gagne sur le terrain, pas dans les bureaux», a confié, au micro de Canal+, le capitaine des Lions de la Teranga lors de la finale en l’absence de Kalidou Coulibaly (suspendu).

Mais l’ancien joueur passé par Lille, Aston Villa ou encore le PSG s’est dit prêt à redonner les médailles. «Je m’engage personnellement à regrouper les médailles et à les rendre au Maroc si ça peut vraiment apaiser les tensions entre les deux pays», a affirmé Idrissa Gueye, visiblement désireux de passer à autre chose.

«Si ça ne dépendait que de moi, j’aurais dit à la Fédération de ne pas faire appel», a-t-il également indiqué alors que la Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport. L’affaire et les rebondissements sont peut-être encore loin d’être terminés.