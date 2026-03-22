Cyclisme : de quoi souffre l’Italienne Debora Silvestri après sa terrible chute lors de Milan-San Remo ?

L’Italienne Debora Silvestri a été victime d’une terrible chute, samedi, à moins de 20 kilomètres de l’arrivée de Milan-San Remo, passant par-dessus une glissière de sécurité.

Des nouvelles rassurantes. La 2e édition de Milan-San Remo femmes a été marquée, samedi, par une terrible chute collective dans la descente de la Cipressa à moins de 20 kilomètres de l’arrivée. Et elle a notamment impliqué Debora Silvestri, mais aussi la Polonaise Kasia Niewiadoma, vainqueur du Tour de France en 2024 et apparue en sang.

Lancée à pleine vitesse, l’Italienne a percuté un groupe de concurrentes tombées devant elle avant de basculer par-dessus une glissière de sécurité et de rester allongée immobile sur la route quelques mètres plus bas. Prise en charge par les services de secours, elle a été transportée consciente à l’hôpital pour effectuer des examens.

Et la cycliste transalpine de l’équipe Laboral Kutxa souffre de cinq côtes cassées et d’une microfracture à l’épaule. «Ce n’est certainement pas le final que j’espérais. Je me sens plutôt bien, j’ai cinq côtes cassées et une microfracture à l’épaule. Ça aurait pu être pire. Il est temps de récupérer mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Lotte Kopecky a, elle, triomphé en réglant au sprint un groupe de cinq coureuses qui, à l’initiative de Puck Pieterse, s’est détaché à un kilomètre du sommet du Poggio. La Belge a devancé la Suissesse Noemi Rüegg et l’Italienne Eleonora Camilla Gasparrini pour ajouter une nouvelle ligne à son formidable palmarès qui compte aussi deux titres de championne du monde, trois Tours des Flandres et un Paris-Roubaix, entre autres.