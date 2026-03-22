Football : un entraîneur agrippe son président par le cou avant de se faire virer au Portugal

L’Italien Cristiano Bacci, entraîneur du club portugais de Tondela, a eu une vive altercation avec son président, qu'il a agrippé par le cou avant d'être licencié.

Une scène peu ordinaire. A l’issue du match nul concédé contre Aves lors de la 27e journée du championnat du Portugal (0-0), la tension est montée entre l’entraîneur et le président de Tondela, ont rapporté plusieurs médias portugais. Peu après le coup de sifflet, Cristiano Bacci et Gilberto Coimbra ont eu une vive altercation dans un bureau du stade Joao Cardoso.

«Ce genre de choses arrive dans le football»

Dans un excès de colère, le technicien portugais aurait attrapé son président par le cou. Alertés par le bruit, plusieurs membres du staff de la formation portugaise ont dû enfoncer la porte pour s’interposer entre les deux hommes. La police aurait même dû intervenir et une plainte a été déposée.

Et cette agression n’est évidemment pas restée sans conséquence. Cristiano Bacci a été limogé par le club lusitanien. «Ce genre de choses arrive dans le football. L’affaire est close. je confirme que Cristiano n’est plus l’entraîneur de Tondela», a indiqué Gilberto Coimbra à l’agence Lusa, dans des propos relayés par O Jogo. Un successeur devrait être désigné pendant la trêve internationale.

Avec 20 points en 26 rencontres, Tondela occupe la 17e et avant-dernière place du classement avec deux points de retard (et un match en moins) sur CD Nacional (16e et barragiste) et quatre points sur Casa Pia (15e). Et la formation portugaise se déplacera sur la pelouse de Guimaraes (9e) lors de la prochaine journée.