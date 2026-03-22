Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : un entraîneur agrippe son président par le cou avant de se faire virer au Portugal

Cristiano Bacci a eu une vive altercation avec son président dans un bureau du stade de Tondela. Cristiano Bacci a eu une vive altercation avec son président dans un bureau du stade de Tondela. [Atlantico / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’Italien Cristiano Bacci, entraîneur du club portugais de Tondela, a eu une vive altercation avec son président, qu'il a agrippé par le cou avant d'être licencié.

Une scène peu ordinaire. A l’issue du match nul concédé contre Aves lors de la 27e journée du championnat du Portugal (0-0), la tension est montée entre l’entraîneur et le président de Tondela, ont rapporté plusieurs médias portugais. Peu après le coup de sifflet, Cristiano Bacci et Gilberto Coimbra ont eu une vive altercation dans un bureau du stade Joao Cardoso.

«Ce genre de choses arrive dans le football»

Dans un excès de colère, le technicien portugais aurait attrapé son président par le cou. Alertés par le bruit, plusieurs membres du staff de la formation portugaise ont dû enfoncer la porte pour s’interposer entre les deux hommes. La police aurait même dû intervenir et une plainte a été déposée.

Et cette agression n’est évidemment pas restée sans conséquence. Cristiano Bacci a été limogé par le club lusitanien. «Ce genre de choses arrive dans le football. L’affaire est close. je confirme que Cristiano n’est plus l’entraîneur de Tondela», a indiqué Gilberto Coimbra à l’agence Lusa, dans des propos relayés par O Jogo. Un successeur devrait être désigné pendant la trêve internationale.

Abdel Abqar avait pincé les parties intimes l’attaquant de l'Atlético Madrid Alexander Sorloth.
Sur le même sujet Football : un joueur suspendu deux matchs en Espagne pour avoir pincé les parties intimes d’un adversaire Lire

Avec 20 points en 26 rencontres, Tondela occupe la 17e et avant-dernière place du classement avec deux points de retard (et un match en moins) sur CD Nacional (16e et barragiste) et quatre points sur Casa Pia (15e). Et la formation portugaise se déplacera sur la pelouse de Guimaraes (9e) lors de la prochaine journée.

FootballPortugalAgression

À suivre aussi

L'équipe féminine d'Iran a disputé la Coupe d'Asie en Australie.
Football : les joueuses de l’équipe d’Iran ont franchi la frontière turco-iranienne
Idrissa Gueye était le capitaine du Sénégal lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc.
CAN 2025 : le capitaine du Sénégal prêt «à regrouper les médailles et les rendre au Maroc»
Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026.
«J’ai plusieurs possibilités» : Didier Deschamps se livre sur son avenir avant son départ de l’équipe de France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités