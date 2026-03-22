Formule 1 : pourquoi Max Verstappen a-t-il été disqualifié d’une course d’endurance après sa victoire ?

Quelques heures après avoir remporté, samedi, une course d’endurance en Allemagne, avec ses coéquipiers Jules Gounon et Daniel Juncadella, Max Verstappen a finalement été disqualifié.

Sa première victoire de la saison attendra. Avec ses coéquipiers Jules Gounon et Daniel Juncadella, Max Verstappen pensait avoir remporté, samedi, les 4 heures de Nürburgring (Allemagne) à l’occasion de la 2e manche de la NLS. Mais leur joie a été de courte durée. A peine deux heures après leur succès, la Mercedes-AMG GT3 du quadruple champion du monde de Formule 1 et de ses deux compères a été disqualifiée pour la direction de la course d’endurance.

«Cette disqualification fait mal»

La faute à une erreur de leur équipe. Cette dernière a utilisé sept trains de pneus pendant la course de quatre heures, alors que six changements sont autorisés par le règlement. «Cette disqualification fait mal. Malheureusement, une erreur a été commise par l’équipe et la direction de course a été contrainte de nous disqualifier», a regretté Christian Hohenadel, team principal de l’équipe Winward Racing, avant de présenter ses excuses.

«Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui nous soutiennent, nous allons méticuleusement analyser la journée et nous préparer pour les prochaines courses, notamment les 24 Heures du Nürburgring», a-t-il ajouté. Et la victoire est finalement revenue à la BMW M4 GT3 de Dan Harper et Jordan Pepper.

Cette désillusion s’est ajoutée à un début de saison compliqué pour Max Verstappen en Formule 1. Au volant de sa Red Bull, le pilote néerlandais a terminé à la 6e place du premier Grand Prix de la saison en Australie avant d’être contraint à l’abandon, la semaine suivante, en Chine. Le prochain rendez-vous pour lui et l’ensemble du paddock est fixé dans une semaine au Grand Prix du Japon.