«J’ai plusieurs possibilités» : Didier Deschamps se livre sur son avenir avant son départ de l’équipe de France

Après quatorze ans passés à la tête des Bleus, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026 l’été prochain.

Il vit ses derniers mois à la tête des Bleus. Après quatorze ans passés sur le banc tricolore, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain à l’issue de la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet). Et l’ancien milieu de terrain ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. «Je ne sais pas, je n’ai rien décidé», a-t-il répondu à une question posée par un supporter des Bleus dans Téléfoot.

« J’ai plusieurs possibilités... »



Didier Deschamps évoque son avenir après la Coupe du monde. 🇫🇷 @SaberDesfapic.twitter.com/Qqy8secBTj — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 22, 2026

Mais il ne ferme aucune porte et pourrait à nouveau prendre en main le destin d’un club ou d’une sélection. «J’ai la liberté, j’ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps car, dans mon esprit, la seule chose qui compte, c’est jusqu’à cet été. Et après, on verra. Je ne m’interdis rien. Je suis d’une nature positive et je me dis que ce sera forcément différent, mais ce sera bien», a-t-il ajouté. En revanche, il a écarté l’idée de devenir président de la Fédération française de football.

Avant de faire son choix et de se prononcer sur son futur, Didier Deschamps retrouvera, ce lundi, Clairefontaine et les Bleus pour les deux matchs amicaux contre le Brésil (26 mars) à Foxborough (Massachusetts) puis la Colombie (29 mars) à Landover (Maryland). Il annoncera ensuite sa liste définitive le 13 mai prochain avant de d’entamer la préparation pour la compétition à partir du 25 mai.

Et les coéquipiers de Kylian Mbappé s’envoleront le 9 juin pour les Etats-Unis, où ils feront feront leur entrée en lice contre le Sénégal à New York (16 juin) avant d’affronter l’Irak, la Bolivie ou le Suriname à Philadelphie (22 juin) puis la Norvège à Boston (26 juin). Avec l’objectif de conquérir une 3e étoile pour permettre à Didier Deschamps, sacré comme joueur en 1998 et comme sélectionneur en 2018, de sortir par la très grande porte.